Voici combien gagnent les Suisses

Revenu vs salaire

Le «revenu professionnel» correspond aux rémunérations tirées de l'exercice d'une activité lucrative. En font partie non seulement les salaires, mais aussi les revenus d'une activité indépendante ainsi que les prestations sociales liées à l'emploi. Cela ne comprend pas les revenus non liés à l'emploi provenant d'autres sources telles que la fortune, l'aide sociale, les prestations de transfert, etc.