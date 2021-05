Suisse

Travail

Les femmes ont été moins payées pour leur travail que les hommes en 2020



Les femmes en font toujours 50% de plus que les hommes

L'année dernière, les femmes ont consacré deux fois plus de temps au travail domestique que les hommes, qui ont davantage bossé en étant payés. Same old, same old...

Les femmes sont toujours nettement plus investies dans le travail domestique – donc non-rémunéré – que les hommes, selon l'Office fédéral de la statistique.

En 2020, ces dernières ont consacré 28,7 heures de leur temps aux tâches privées par semaine, contre 19,1 heures pour les hommes. A contrario, ces derniers ont été rémunérés pour 25,3 heures par semaine, contre 15,8 heures pour les femmes.

Coup d'oeil aux détails

Préparation des repas: 7,8 heures pour les femmes, 4,5 heures pour les hommes

7,8 heures pour les femmes, 4,5 heures pour les hommes Nettoyage: 4,5 heures pour les femmes, 2,1 heures pour les hommes

4,5 heures pour les femmes, 2,1 heures pour les hommes Achats: 2,1 heures pour les femmes, 1,9 heure pour les hommes

2,1 heures pour les femmes, 1,9 heure pour les hommes Lessive et repassage: 2,0 heures pour les femmes, 0,6 heure pour les hommes

2,0 heures pour les femmes, 0,6 heure pour les hommes Animaux et jardinage: 2,6 heures pour les femmes, 1,9 heure pour les hommes

2,6 heures pour les femmes, 1,9 heure pour les hommes Travaux manuels: 1 heure pour les femmes, 1,6 heure pour les hommes

1 heure pour les femmes, 1,6 heure pour les hommes Tâches administratives: 1,3 heure pour les femmes, 1,4 heure pour les hommes

Comme un goût de changement?

Cependant, le temps que les hommes accordent aux tâches domestiques ne cesse d'augmenter depuis 2010. +1,7 heure par semaine investie dans la préparation des repas, vaisselle comprise et +30 minutes pour le nettoyage et les rangements. (ade)

