La terre tremble plusieurs fois près de Sörenberg (LU)

Ce jeudi matin, plusieurs secousses ont été enregistrées près de la commune lucernoise de Sörenberg.

La terre a tremblé jeudi matin près de Sörenberg (LU) avec une magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter. La secousse a été enregistrée à 7h38 à une profondeur de 4,7 kilomètres, a indiqué le Service sismologique suisse de l'EPFZ (SED).

Une minute plus tard, le SED a également enregistré une autre secousse près de Sörenberg, d'une magnitude de 2,9 sur l'échelle de Richter.

Jusqu'à 1500 séismes par an

Entre 8h13 et 8h50, la terre a tremblé quatre fois de plus près de Sörenberg, mais de manière beaucoup plus faible, avec des magnitudes jusqu'à 2,4 sur l'échelle de Richter. Un séisme de 1,7 a également été enregistré près de Brienz (BE) à 8h33.

Le SED enregistre en moyenne trois à quatre tremblements de terre par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 séismes par an. De 10 à 20 secousses sismiques de magnitude supérieure à 2,5 sont effectivement ressenties par la population chaque année. (ats)