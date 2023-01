Ce célibataire suisse a déclaré la guerre à la redevance radio-TV

Jeudi, le recours en justice contre la redevance d'Alex Bauert a été balayé par le Tribunal fédéral, pour qui la loi et la volonté du législateur sont claires: par souci d'uniformité et de proportionnalité administrative, l a redevance n'est pas rattachée au statut de célibataire .

Pour Alex Bauert, célibataire suisse, cet état de fait est une pure et parfaite discrimination. Son postulat? Payer plus pour sa consommation des médias audiovisuels qu'une famille ou un quelconque autre ménage de plusieurs personnes, est d'une injustice crasse. Et il compte bien changer les choses.

Breaking news: le Cervin n'est pas suisse, selon le gouvernement français

Pour la France, l'iconique sommet valaisan est... français. L'occasion était trop belle: les Suisses se sont (encore) moqués de leurs voisins.

L'un des symboles les plus éminents de la Suisse serait-il soudainement devenu français? C'est une question qui taraude de nombreux internautes, depuis lundi 16 janvier, date à laquelle le ministère de l’Intérieur français et des Outres-Mers a publié, sur Twitter, une vidéo qui a suscité l'incompréhension la plus totale du côté hexagonal et surtout de celui des Helvètes.