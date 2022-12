Le premier procès suisse d'envergure djihadiste débute ce lundi

Le premier procès djihadiste d'envergure en Suisse débute ce lundi

Un Vaudois radicalisé doit répondre de ses actes lundi pour un homicide survenu à Morges «au nom d'Allah». A l'issue de ce procès exceptionnel, il pourrait être emprisonné à vie.

Ce lundi 12 décembre 2022: un Turco-Suisse est traduit en justice devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, a rapporté ce jour la RTS. Radicalisé, l'homme de 29 ans est accusé d'avoir tué au couteau un Portugais, le 12 septembre 2020, à Morges, pour le compte de l'Etat islamique. Il s'agit du premier procès suisse à caractère djihadiste.

Violence extrême

Toujours d'après la RTS, le document dressé à l'encontre du Vaudois par le procureur fédéral Yves Nicolet précise les événements qui ont précédé le drame d'il y a deux ans:

«Quatre heures avant de passer à l’acte, il aurait effectué une prière dans une cour d’habitation» Yves Nicolet, procureur fédéral. acte d'accusation via RTS

L'acte d'accusation s'attarde également sur les circonstances de la radicalisation du Turco-Suisse. Cette dernière aurait débuté en 2016, période durant laquelle il téléchargeait «de très nombreuses images et vidéos de violence extrême à caractère djihadiste». Des circonstances qui conduiront le Service de renseignement de la Confédération à le tracer un an plus tard.

Prison à vie

Puis, en 2019, le vingtenaire aurait essayé de mettre le feu à une station-service, à Prilly. Cette tentative d'incendie lui aura valu un an et trois mois d'emprisonnement avant d'être libéré suite à une expertise psychiatrique... et d'être à nouveau inculpé en 2020 pour homicide à Morges.

Le jugement du procès qui devrait durer jusqu'à cinq jours sera rendu le 10 janvier 2022. Il risque la perpétuité. (mndl)