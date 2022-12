Celine Amaudruz (UDC) lors d'une session d'hiver du Parlement fédéral, le mercredi 14 décembre 2022 à Conseil national à Berne Image: KEYSTONE

Céline Amaudruz dépose plainte après une agression

Céline Amaudruz a déposé une plainte après l'agression dont elle a été la cible mercredi lors d'un débat à l'Uni Mail de Genève. Des individus avaient tenté d'entarter la conseillère nationale UDC.

Confirmant l'information de l'hebdomadaire genevois GHI, reprise par Blick, Céline Amaudruz a indiqué dimanche à Keystone-ATS avoir déposé une plainte samedi. La conseillère nationale UDC a également écrit au Conseil d'Etat et à l'Université de Genève.

«C'était une situation inquiétante, de voir des hommes cagoulés foncer sur moi en hurlant» Céline Amaudruz, conseillère nationale UDC. keystone-ats

Pour rappel, une dizaine d'individus masqués et capuchonnés ont tenté de prendre d'assaut la salle MR280, à l'Uni-Mail de Genève, afin d'entarter et de détremper Céline Amaudruz, selon un communiqué du Club Genevois de Débat. La tarte leur a été enlevée des mains. L’un d’eux a cependant pu projeter dans le public un liquide chimique à l'odeur nauséabonde et dont la teneur reste inconnue. (ats/mndl)