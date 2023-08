Le clip de campagne de l'UDC a été bloqué par Youtube

Pourquoi le clip de campagne de l'UDC a été interdit par Youtube

Le parti souverainiste suisse a sorti hier son clip de campagne. Mais ça n'a pas duré longtemps: Sony est monté au créneau et a fait retirer le clip de Youtube pour violations des droits d'auteur.

Depuis lundi matin, Magdalena Martullo-Blocher, Thomas Aeschi et même le conseiller fédéral Albert Rösti et compagnie dansaient joyeusement dans la dernière vidéo de campagne de l'UDC, intitulée "Das isch d'UDC".

Mais désormais, la vidéo n'est plus disponible, à la place on se retrouve avec message suivant:

Image: youtube

Comment expliquer cela? Le refrain de la chanson rappelle le tube mondial We Are Family de Sister Sledge. Patrick Karpiczenko, connu pour son émission satirique Deville sur la télévision alémanique, l'a remarqué. Via Twitter, il s'est adressé directement à Nile Rodgers, le compositeur de la chanson:

Interpellé par nos confrères de CH-Media sur la similitude des deux chansons, Thomas Matter a répondu: «J'ai écrit les paroles et j'ai composé la chanson moi-même». Selon lui, la chanson n'a rien à voir avec We Are Family. Et de poursuivre:

«Si l'on me reproche effectivement de m'être accaparé la plume d'autruit, alors plus aucun nouveau tube pop ne pourrait sortir. De plus, nous ne gagnons pas d'argent avec cette chanson»

SVP-Nationalrat und Hobby-DJ Thomas Matter.

A noter que jusqu'à présent, ni Nile Rodgers ni Sony Music n'ont jusqu'à présent fait de commentaires sur le clip UDC.

Dans la vidéo, des personnalités de l'UDC comme Marco Chiesa, son président et Andreas Glarner dansent en rythme, le conseiller fédéral Rösti fait également une brève apparition avec des lunettes de soleil. Quelques passages choisis:

«Tanz mit dä SVP! Tanzä duet doch niemerdem weh!»

En français: «Danse avec l'UDC! Danser ne fait de mal à personne»

ou encore:

«Geiler, steiler und no viel me! Hey – das isch d’SVP!»

En français: «Plus chaud, plus audacieux et encore plus comme moi! Hé - c'est l'UDC !»

Si la vidéo est interdite sur Youtube, vous pouvez la retrouver ici: