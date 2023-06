Six candidats UDC jurassiens se présenteront aux élections fédérales

En faisant liste commune avec le PLR, l'UDC espère maximiser ses chances. Keystone

Ces prochaines élections auront pour but de renouveler les 200 sièges du Conseil national et 45 des 46 sièges du Conseil des Etats.

L'UDC Jura lance six candidats aux élections législatives fédérales d'octobre. C'est l'ancien député Thomas Stettler qui sera sur la liste commune «Ensemble» avec le ministre jurassien de la santé et de l'économie PLR Jacques Gerber pour le Conseil des Etats.

Thomas Stettler, 53 ans, a été élu par acclamation par l'assemblée, réunie jeudi soir au Mont-de-Coeuve (JU), a indiqué le parti de droite. En faisant liste commune avec le PLR, l'UDC espère «maximiser ses chances» pour faire son entrée sous la coupole fédérale.

Pour le Conseil national, l'UDC Jura a retenu six candidats, dont Nadine Zmoos et Loïc Guerne sur une liste des Jeunes UDC. Les quatre autres candidats désignés sont Miriam Moser, Romain Schaer, Michel Lando et Thomas Stettler, également en lice à la chambre du peuple.

L'alliance «Ensemble» entre l'UDC et le PRL n'est prévue que pour l'élection au Conseil des Etats. Des campagnes distinctes mais complémentaires seront menées pour l'élection au Conseil national. Une stratégie de l'apparentement avec le PLR avait déjà été validée par le comité central du parti. (ats/jch)