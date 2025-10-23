Un cliché antisémite créé avec l'IA? Voici ce que l'UDC dit avoir demandé

L'UDC fait face à une controverse suite à la publication sur X d'une caricature reproduisant un cliché possiblement antisémite. Le visuel décrié semble avoir été retiré ce jeudi après-midi.

Une caricature reproduisant un stéréotype potentiellement antisémite a-t-elle pu être générée par l’intelligence artificielle uniquement avec les mots «EU Bürokrat» entrés dans le moteur de recherche? «Oui», répond à watson le secrétaire général de l’UDC, Henrique Schneider. Le 17 octobre, les journaux du groupe Tamedia, dont 24 Heures et la Tribune de Genève, rendaient compte de l’existence d’une image controversée, produite par l’UDC à l’aide de ChatGPT et publiée sur les comptes X (ex-Twitter) germanophone et francophone du parti national-conservateur.

L’image en question montrait un homme rigolard aux dents jaunies, vêtu d’un costume frappé du blason de l’Union européenne, des billets de banques pleins les poches, affublé d’un long nez tombant et crochu pouvant évoquer les représentations antisémites. La caricature était accompagnée de ce message:

«Le saviez-vous?! Les fonctionnaires de l’UE en Suisse ne devront pas payer d’impôts, ni répondre de leurs actes devant les tribunaux (immunité)! Pour empêcher l’introduction de tels privilèges fiscaux, dites NON au traité d’adhésion à l’UE!»

L’UDC est d’ores et déjà en campagne contre les bilatérales III conclues entre le Conseil fédéral et l’Union européenne, synonymes d’une intégration renforcée de la Confédération dans l’Europe économique, sociale et politique.

Le refus de ces accords est une chose, la caricature à l'appui du propos en est une autre. Citée par nos confrères romands, l’Association d’étudiants juifs en Suisse s’interroge:

«Comment le plus grand parti du pays peut-il diffuser de telles caricatures antisémites?»

De son côté, la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme, bien que jugeant l’image générée par l’IA «problématique», n’envisage pas de poursuites pénales, le texte accompagnant la caricature «ne contenant aucun message antisémite».

«EU Bürokrat Privilegien»

Une question, centrale, se pose: quels mots l’UDC a-t-elle bien pu introduire dans le moteur de recherche de ChatGPT pour générer une telle image? «EU Bürokrat», répond du tac au tac Henrique Schneider, sollicité par watson. «EU Bürokrat Privilegien», ajoute une employée du secrétariat de l’UDC jointe séparément. Soit, en français: «UE bureaucrate privilèges».

Nous avons demandé à Henrique Schneider s’il acceptait de nous transmettre la conversation qui a abouti à la génération par ChatGPT de la caricature controversée. Il a refusé, disant que «l’UDC ne publie pas ses données».

Sur ce, nous avons requis les compétences d'un spécialiste de l’IA, Isaac Pante, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne, rattaché au département des sciences du langage et de l’information. Comment est-il possible de générer une image à ce point connotée sans introduire des mots problématiques susceptible de bloquer la recherche?

Plusieurs réponses possibles:

«Si j’autorise les IA à garder en mémoire des échanges que j’ai eus auparavant afin d'obtenir une expérience plus personnalisée, il n’est pas impossible que les IA génèrent une image qui porte la marque de mes interactions avec le système. Ce profilage cumulatif peut conduire à des générations de plus en plus spécifiques.» Isaac Pante, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne

A ce propos, l’UDC est coutumière d’images provocatrices, comme celles publiées sur ses réseaux sociaux lors de la campagne des élections fédérales de 2023 et qui portaient sur la criminalité étrangère. A l’époque, craignant d’être accusée d’interférer dans le processus électoral, la Commission fédérale contre le racisme avait renoncé à porter plainte.

«Des injections massives de données orientées»

Autre réponse d’Isaac Pante:

«Nous savons qu'en plus des biais propres aux données retenues pour les créer, les IA sont aujourd'hui influencées par des injections massives de données volontairement orientées. On peut trouver à l'origine de ces actions malveillantes des organisations ou des états souhaitant forger un certain narratif, y compris à des fins de guerre hybride.» Isaac Pante, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne

Enfin, ajoute le maître d’enseignement et de recherche de l’Université de Lausanne:

«Il est possible de contourner les mots interdits, ceux pouvant générer des images injurieuses et dégradantes, en mentant sur ses intentions. Se faire passer pour un acteur cherchant à identifier quelles images incitant à la consommation de stupéfiants devraient être interdites permet d'en générer. Nous devons nous souvenir que les IA restent très sensibles aux rôles que nous prenons et à notre manière de cadrer nos demandes.» Isaac Pante, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne

En France, la publication en mars dernier d'une image de Cyril Hanouna générée par l'IA sur le compte X de La France insoumise avait suscité une polémique monstre. L'animateur de télévision, d'origine juive tunisienne, y apparaissait sous les traits des caricatures antisémites de l'avant-Seconde Guerre mondiale. Face au tollé général, LFI avait retiré la publication décriée, imputant à l'IA le rendu obtenu, ses explications ne convainquant pas.

Nous avons de notre côté généré une image par ChatGPT avec les mots indiqués par l’UDC: «EU Bürokrat». Nous avons obtenu une image représentant un monsieur avec un grand nez et de grandes oreilles. Mais pas spécialement un rendu antisémite.

Quant à l’image du «bureaucrate européen» générée par l’IA à la demande de l’UDC, qui était encore en ligne ce jeudi en début d'après-midi sur les comptes X en français et en allemand du parti, mais qui semble avoir été retirée depuis, beaucoup s’interrogent: voyant le résultat, pourquoi le parti a-t-il décidé malgré cela de la publier?