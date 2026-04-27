Le théâtre de la Comédie de Genève. Sa directrice aux pouvoirs restreints Séverine Chavrier, à gauche, et la cheffe de la culture à la ville de Genève, Joëlle Bertossa. image: watson

Crise à la comédie de Genève: ça va clasher ce lundi soir

Les partis politiques genevois vont se livrer la guerre ce soir lors de la réunion de la Fondation d’art dramatique, dans la tourmente depuis la mise à l’écart de la directrice du théâtre de la Comédie, Séverine Chavrier.

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La réunion, ce lundi, à partir de 19h15, du conseil de la Fondation d’art dramatique de Genève (FAD) pourrait ajouter à la crise majeure qui frappe la Comédie, la plus grande scène de théâtre de la cité de Calvin. C’est ce que craignent l’UDC et le PLR, deux des partis politiques représentés dans la FAD. Ils l’ont fait savoir samedi dans des communiqués séparés.

Barrage

L'UDC et le PLR ne veulent pas que le conseil, l’organe de surveillance de la FAD regroupant des politiques et un représentant syndical des arts du théâtre, repourvoie dès ce lundi soir les trois postes les plus importants du bureau, l’organe d’exécution de la FAD à savoir: la présidence, la vice-présidence et le secrétariat. Les précédents titulaires à ces fonctions ont démissionné fin janvier.

C’est pourquoi l'UDC et le PLR vont demander le report de ces nominations à une date ultérieure. La cheffe de la culture, la conseillère administrative (PS) Joëlle Bertossa, membre de droit de la FAD, mais qui n’y siège pas en toute occasion, pourrait assister à cette réunion qui s’annonce électrique.

Avant toute nomination, l’UDC et le PLR souhaitent en effet attendre la remise officielle de trois importants documents en lien avec le bourbier de la Comédie, dont la directrice, Séverine Chavrier, a été mise en novembre dernier sur la touche par la FAD et sa présidente de l'époque, la socialiste Lorella Bertani: le rapport de la commission des arts et de la culture (CARTS) du conseil municipal (législatif) de la ville de Genève, ainsi que deux audits, l’un commandé à un cabinet extérieur par la FAD, portant sur le climat de travail au sein de la Comédie, l’autre sur la gouvernance du théâtre, sollicité auprès de Cour des comptes du canton de Genève par Joëlle Bertossa.

«Il faut réintégrer Séverine Chavrier»

La demande de report de la part des deux partis de droite fait suite à la parution le 21 avril par la chaîne Léman Bleu d’une enquête divulguant le contenu de procès-verbaux ayant abouti au rapport de la CARTS. Qu’y lit-on? Selon la chaîne genevoise, le contraire de la «version officielle». Celle d’un «management toxique» qui a valu à Séverine Chavrier d’être physiquement écartée de le Comédie – tout en gardant la direction artistique – et de ne pas voir son mandat reconduit en 2027 au terme d’une première tranche de quatre ans.



«Il faut réintégrer et soutenir dans ses fonctions de directrice Séverine Chavrier», soutiennent des éléments puisés dans les procès-verbaux, lesquels accréditent la thèse d’une «cabale» contre Séverine Chavrier, relate Léman Bleu.

Où se situe aujourd’hui dans cet imbroglio politico-culturel la conseillère administrative Joëlle Bertossa? C’est la grande question. L’automne dernier, la cheffe de la culture avait donné l’impression de soutenir Séverine Chavrier, avant de renvoyer l’impression inverse.

Le PLR et l’UDC ne veulent pas que de nouvelles nominations, ce lundi déjà, à des postes clés du bureau de la FAD donnent l’avantage aux anti-Chavrier, qui pourraient vouloir se débarrasser d’elle avant même la remise, probablement en mai, du rapport de la CARTS et des deux audits, susceptibles de blanchir la directrice de la Comédie des graves reproches qui lui ont été opposés jusqu’ici.

Joint par watson, le président ad interim de la FAD, Philippe Juvet, du parti du Centre, dit se situer «comme un pont» dans l'institution dans l'attente de la remise des rapports et audits. Briguera-t-il pour de bon la présidence de la FAD pour de bon ce lundi soir? Il ne confie rien de ses intentions, mais confirme que la question de l'élection aux trois postes-clés de la fondation sera bien abordée aujourd'hui.