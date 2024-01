Suisse-UE: Maillard traité de «fossoyeur de la prospérité suisse»

«Ces messieurs (red: Nantermod et Cottier) devraient prendre le temps de lire et utiliser un peu plus que Twitter pour contribuer au débat public. Je serais le fossoyeur de l’économie suisse? Venant d’un parti qui fait alliance électorale avec l’UDC opposée à tout rapprochement avec l'UE, c’est assez piquant. On dirait que certains commencent à avoir un problème avec la démocratie. Où est le chantage ou le blocage quand les syndicats ne font qu’analyser et dire ce qu’ils pensent d’un texte et répondre à des questions qui leur sont posées?»

Pierre-Yves Maillard