Incendie dans le tunnel du Gothard

La candidate choisie a construit son parcours académique en Suisse et aux Etats-Unis et dispose d'une excellente connaissance des contingences politiques à Genève et au niveau fédéral.

Audrey Leuba sera la première rectrice de l'Université de Genève (UNIGE). L'actuelle doyenne de la Faculté de droit a été désignée mercredi. Elle doit encore être nommée par le Conseil d'Etat.