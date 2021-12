Vélos électriques et camions: voici comment le code de la route évolue

Le Conseil fédéral prévoit de petites révolutions sur la route ces prochaines années. Elles concernent en particulier les camions et vélos. Explications.

Qu'est-ce qu'il va changer pour les vélos électriques?

Le gouvernement veut renforcer la sécurité des conducteurs de vélos électriques. Il a donc décidé d'imposer les choses suivantes:

Les vélos électriques qui peuvent rouler jusqu'à 45 km/h devront être équipés d’un compteur de vitesse. Le but est que les limitations de vitesse soient respectées , notamment dans les zones 20 et 30.

, notamment dans les zones 20 et 30. Ces vélos devront également rouler de jour avec les phares allumés, comme les vélomoteurs et autres deux-roues motorisés.

Quand est-ce que la loi va changer pour les vélos électriques?

Quand est-ce que les règles entreront en vigueur? De manière échelonnée, comme l'a indiqué le Conseil fédéral vendredi.

Le 1er avril 2022, il s'agira de l'obligation de rouler avec les phares allumés.

Le 1er avril 2024, l'obligation de s'équiper d'un compteur de vitesse.

Les véhicules que l'on possède déjà devront être équipés d'ici le 1er avril 2027.

Qu'est-ce que le Conseil fédéral va offrir aux camions?

Le gouvernement veut en faciliter le passage à des camions et autres véhicules utilitaires plus respectueux du climat et encourager la diffusion de cette technologie. Le

Conseil fédéral rappelle que ces derniers sont, en effet, souvent plus lourds que les autres véhicules équipés de moteurs à combustion. Il va donc, dans un premier temps:

Augmenter le poids maximal autorisé et permettre des longueurs plus importantes pour les véhicules à émission dite «nulle» à hauteur du poids supplémentaire induit par la technologie permettant l’absence d’émission (dans la limite de deux tonnes toutefois).

Pour les systèmes de propulsion alternative – fonctionnant, par exemple, au gaz naturel ou au gaz liquide –, la compensation du surplus de poids sera limitée à une tonne.

Le Conseil fédéral souhaite par ailleurs autoriser une longueur plus importante pour les véhicules lourds affectés au transport de choses (et pas de personnes) et dotés de cabines optimisées sur le plan aérodynamique.

Quand est-ce que les règles vont changer pour les camions?

L'ordonnance correspondante entrera en vigueur le 1ᵉʳ avril 2022. (jah)