Comment placer ses vacances 2022 pour un maximum de repos

Contrairement à 2021, l'année qui arrive sera savamment remplie de fériés entre le lundi et le vendredi. L'occasion d'organiser des week-ends prolongés, sans toucher à ses précieux jours de vacances. Nos suggestions selon votre canton.



2021 a laissé entrevoir quelques jours fériés. Mais bien trop peu en comparaison aux années précédentes. Au grand regret des vacanciers qui devraient, cependant, à nouveau retrouver le sourire en 2022: cette année, de nombreuses célébrations cantonales et nationales tombent, en effet, durant un jour de la semaine.

Hormis les week-ends prolongés qui s'offrent naturellement à nous, en 2022, il sera possible de profiter de vacances plus longues en plaçant habilement ses 25 jours «off» dans le calendrier. Voici nos propositions pour les gens qui travaillent du lundi au vendredi.

Vaud

C'est le canton romand disposant du moins de jours fériés. Parmi ses huit célébrations, seules cinq tombent en semaine ouvrable: le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, la Fête nationale et le Jeûne fédéral.

Les dates de vacances qui augmenteraient vos jours de repos consécutifs:

Du 11 au 14 avril 2022 pour dix jours de repos.

pour dix jours de repos. Du 23 au 25 mai 2022 ainsi que le 27 mai 2022 pour neuf jours de repos.

ainsi que le pour neuf jours de repos. Du 26 au 29 juillet ainsi que du 2 au 5 août 2022 pour treize jours de repos.

pour treize jours de repos. Du 20 au 23 septembre 2022 pour neuf jours de repos.



pour neuf jours de repos. Du 26 au 30 décembre 2022 pour huit jours de repos.

Genève

Genève possède un jour férié de plus par rapport à Vaud. En 2022, le canton protestant en compte ainsi six qui tombent un jour de la semaine dont deux que le canton de Vaud ne célèbre pas: le Lundi de Pentecôte fixé au 6 juin et le Jeûne genevois, au 8 septembre.

Les dates de vacances qui augmenteraient vos jours de repos consécutifs:

Du 11 au 14 avril 2022 pour dix jours de repos.

pour dix jours de repos. Du 23 au 25 mai 2022 ainsi que le 27 mai 2022 pour neuf jours de repos.

ainsi que le pour neuf jours de repos. Le 6 juin 2022 pour quatre jours de repos.

pour quatre jours de repos. Du 2 au 5 août 2022 pour neuf jours de repos.

pour neuf jours de repos. Du 1er au 7 septembre 2022 avec le 9 septembre 2022 pour onze jours de repos.

avec le pour onze jours de repos. Du 26 au 30 décembre 2022 avec le 23 décembre 2022 pour neuf jours de repos.

Valais

Parmi les cantons catholiques romands, le Valais est celui qui compte le moins de jours fériés en 2022. Année durant laquelle sept jours seront fériés dont l'Immaculée conception le 8 décembre. En Suisse, cet événement n'est célébré que par les cantons du Valais et de Fribourg.

Les dates de vacances qui augmenteraient vos jours de repos consécutifs:

Du 11 au 14 avril 2022 pour neuf jours de repos.

pour neuf jours de repos. Du 23 au 25 mai 2022 avec le 25 mai 2022 pour neuf jours de repos.



avec le pour neuf jours de repos. Les 15 et 17 juin 2022 pour cinq jours de repos.

pour cinq jours de repos. Du 2 au 12 août 2022 pour quinze jours de repos.

pour quinze jours de repos. Le 31 octobre 2022 pour quatre jours de repos.

pour quatre jours de repos. Du 26 au 30 décembre 2022 pour huit jours de repos.

Fribourg

Avec ses treize jours fériés à l'année, Fribourg est le canton romand qui offre le plus de jours «off» à ses habitants. Et en 2022, dix d'entre eux apparaissent en semaine, ce qui permet aux Fribourgeois de cumuler davantage de jours de congés.

Les dates de vacances qui augmenteraient vos jours de repos consécutifs:

Du 11 au 14 avril 2022 pour dix jours de repos.

pour dix jours de repos. Du 23 au 25 mai 2022 avec le 27 mai 2022 pour neuf jours de repos.

avec le pour neuf jours de repos. Du 7 au 15 juin 2022 avec un jour de congé le 17 juin 2022 pour seize jours de repos.

avec un jour de congé le pour seize jours de repos. Du 16 au 19 août 2022 pour neuf jours de repos.

pour neuf jours de repos. Le 31 octobre 2022 pour quatre jours de repos.

pour quatre jours de repos. Du 27 au 30 décembre 2022 pour huit jours de repos.

Neuchâtel

C'est le deuxième canton romand à comptabiliser le plus de jours fériés. Douze plus précisément, parmi lesquels neuf ne tombent pas en week-end. Neuchâtel se différencie des autres en fermant obligatoirement tous les magasins le lendemain de Noël lorsque celui-ci tombe un dimanche. Comme en 2022.

Les dates de vacances qui augmenteraient vos jours de repos consécutifs:

Le 28 février 2022 pour quatre jours de repos.

pour quatre jours de repos. Du 11 au 14 avril 2022 pour dix jours de repos.

pour dix jours de repos. Du 23 au 25 mai 2022 avec le 27 mai 2022 pour neuf jours de repos.

avec le pour neuf jours de repos. Du 13 au 15 juin 2022 avec le 17 juin 2022 pour neuf jours neuf jours de repos.

avec le pour neuf jours neuf jours de repos. Du 9 au 12 août 2022 puis du 16 au 19 août 2022 pour treize jours de repos.

puis du pour treize jours de repos. Du 27 au 30 décembre 2022 pour huit jours de repos.

Jura

Autre canton catholique romand, le Jura possède onze jours fériés. En 2022, huit d'entre eux tombent en jour de semaine, notamment la Fête Dieu, la Toussaint et l'Assomption qui ne sont fêtés que par ce canton ainsi que celui de Fribourg et du Valais.

Les dates de vacances qui augmenteraient vos jours de repos consécutifs:

Du 11 au 14 avril 2022 pour neuf jours de repos.

pour neuf jours de repos. Du 23 au 25 mai 2022 avec le 27 mai 2022 pour neuf jours de repos.

avec le pour neuf jours de repos. Du 17 au 22 juin 2022 avec le 24 juin 2022 pour onze jours de repos.

avec le pour onze jours de repos. Du 16 au 19 août 2022 pour neuf jours de repos.

pour neuf jours de repos. Du 2 au 4 novembre 2022 pour six jours de repos.

pour six jours de repos. Du 26 au 30 décembre 2022 pour huit jours de repos.