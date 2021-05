Suisse

Fête du travail: où le 1er mai est-il célébré et pourquoi?



Le printemps est rempli de jours fériés. Outre les fêtes religieuses telles Pâques et la Pentecôte, la majeure partie de la Suisse célèbre également la fête du travail. Découvrez ici comment et pourquoi le 1er mai est devenu un jour férié.

Le mois de mai commence dans de nombreux cantons de Suisse par un jour férié pour la fête du travail. Aujourd'hui, le 1er mai est particulièrement associé à des manifestations de grande ampleur dans les grandes villes du monde entier. En fait, ce jour férié est basé sur une manifestation du 19e siècle aux États-Unis.

Découvrez ici comment cette histoire s'est déroulée et comment la fête du travail a évolué depuis:

Pourquoi célébrons-nous la fête du travail?

L'origine du 1er mai remonte aux «émeutes de Haymarket» ou aux «affaires de Haymarket». Le mouvement ouvrier nord-américain organise une grève générale le 1er mai 1886 pour imposer l'introduction de la journée de huit heures et améliorer les conditions générales des travailleurs.

A Chicago également, un rassemblement est prévu le 1er mai à Haymarket et s'accompagne d'une grève de plusieurs jours. Les 3 et 4 mai, des combats de rue ont éclaté entre les travailleurs et la police, faisant des morts des deux côtés. Par la suite, les huit organisateurs du rassemblement de Haymarket sont inculpés et condamnés à mort. Quatre d'entre eux - dont le rédacteur en chef du journal local des travailleurs - ont été immédiatement exécutés.

Les historiens aiment citer la date des «émeutes de Haymarket» comme une date butoir dans le développement du mouvement ouvrier aux États-Unis, qui est devenu de plus en plus important par la suite.

Pourquoi le 1er mai?

La date du 1er mai n'a pas été choisie par les organisateurs au hasard. Le 1er mai 1856, les travailleurs australiens ont exigé la réduction des heures de travail de douze à huit par jour. Suite à ce mouvement de protestation, cette date a également été choisie pour les Etats-Unis et montre l'internationalisation déjà très précoce du mouvement ouvrier.

Lors du congrès fondateur de l'Internationale ouvrière, le 20 juillet 1889, le 1er mai est finalement proclamé «Journée internationale de lutte des travailleurs» en mémoire des victimes des «émeutes de Haymarket». Le 1er mai 1890 a enfin vu les premières manifestations mondiales en faveur de plus de droits pour les travailleurs.

Internationale ouvrière Karl Marx a fondé l'Association internationale des travailleurs le 28 septembre 1864, la première organisation faîtière des différents partis socialistes. Celle-ci finit par se dissoudre en raison de conflits internes et ne fut rétablie qu'en 1889 sous le nom d'Internationale ouvrière. Cette situation s'est finalement achevée en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale, lorsque de nombreux partis socialistes nationaux se sont tournés vers les efforts de guerre de leurs nations. De 1951 à aujourd'hui, l'Internationale socialiste a assumé le rôle d'organisation faîtière.

Qui a congé le jour de la «Fête du travail»?

Dans de nombreux pays, la fête du travail est considérée comme un jour férié. En Suisse, seule la fête nationale du 1er août est réglementée comme un jour férié par le gouvernement fédéral. Tous les autres sont jugés par les cantons. Vous trouverez ici les cantons dans lesquels le 1er mai est un jour férié:

Le jour férié s'applique dans ces cantons:

À quoi ressemble le programme en pleine pandémie?

En fait, les célébrations du 1er mai à Zurich auraient déjà commencé. Toutefois, en raison de la pandémie mondiale de Covid, cette mesure sera supprimée. Au lieu de cela, le comité du May Day prévoit plusieurs flux sur différents sujets. Celles-ci commenceront le samedi à partir de 14h00 et dureront jusqu'à environ 21h30.

En outre, les forces de sécurité de plusieurs villes se préparent à des affrontements entre les manifestants du 1er mai et les anti-mesures Covid. Des affrontements sont attendus surtout à Berne et à Zurich, comme l'a indiqué la police à SRF. Il y a un an déjà, même les petits rassemblements étaient dispersés par la police et les banderoles étaient démontées.

Les syndicats du canton de Berne célèbrent (aujourd'hui) la fête du travail à petite échelle en raison de la pandémie. Cependant, contrairement à ce qui se passait il y a un an, il y a encore des activités dans les grandes villes.

A Berne, les syndicats et les partis de gauche sont présents avec des stands, tant au centre ville que dans les quartiers. «De cette manière, les personnes peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre en cas d'arrêt de la pandémie», a annoncé la fédération syndicale de la ville de Berne et de ses environs. La promenade en ville est l'alternative à la parade traditionnelle, a-t-elle déclaré.

Malgré la pandémie, de nombreux problèmes sociaux subsistent, a souligné l'OSG. Des solutions sont nécessaires, par exemple, pour sauvegarder le système de sécurité sociale, pour la restructuration éco-sociale de l'économie et de la société, et pour le développement d'un service public fort.

Une petite fête du 1er mai est à l'ordre du jour à Bienne. La conseillère nationale verte Regula Rytz et la conseillère municipale PSR de Bienne Glenda Gonzalez Bassi devraient prendre la parole sur la Zentralplatz.

Un maximum de 100 personnes seront également autorisé à participer à la célébration du 1er mai prévue sur la Rathausplatz à Thoune. Les sièges et les masques sont obligatoires, comme l'ont souligné les organisateurs à l'avance. Le slogan de la célébration est «Combattre la crise: des salaires minimums au lieu d'applaudissements»!

Où ailleurs le 1er mai est-il célébré en particulier?

La fête du travail est particulièrement importante dans les États socialistes. Avant l'effondrement de l'Union soviétique. au début des années 1990, les différentes républiques soviétiques célébraient cette journée par des marches et des festivités élaborées.

En Russie, de vastes marches et défilés militaires sont organisés le 1er mai jusqu'à ce jour.

Mais aussi ailleurs, par exemple à Porto Rico, de grands rassemblements ont lieu chaque année.

En Suisse, le rassemblement de Zurich est l'un des plus grands événements de la fête du travail. La procession du matin du 1er mai est accompagnée d'une fête qui dure plusieurs jours.

Pourquoi les gens manifestent-ils le jour de la fête du travail?

Comme le montre l'histoire de cette fête, elle remonte à des manifestations du XIXe siècle aux États-Unis. Depuis lors, nombre de ces rassemblements se sont toujours déroulés dans l'esprit de l'amélioration des conditions de travail, et les syndicats étaient bien présents dans l'organisation.

Cependant, les mouvements socialistes mondiaux soulignent à plusieurs reprises des différences drastiques, qui avaient déjà conduit à l'effondrement de l'organisation faîtière. Ainsi, derrière les rassemblements du 1er mai, il y a, aujourd'hui encore, des idéologies et des idées très différentes.

