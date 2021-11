Les 7 arguments du Conseil fédéral pour vous convaincre de vous faire vacciner

Préserver ma santé, ma vitalité et ma superbe jeunesse. Le ski et la fondue, gravés dans mon coeur. La fin de mesures, y'en a marre. Mon porte-monnaie, évidemment! La sociabilité (et surtout, j'adore les mariages). La peur de la mort. Brrr. Sans aucune hésitation, la boule de Berlin. Miam miam.

«L'année et demie derrière nous a été difficile (...), tout particulièrement pour les entreprises et les collaborateurs. De nombreuses entreprises et PME se sont retrouvées dans l'incertitude, sans savoir quelles mesures allaient encore les frapper»

«Quand j'étais jeune, je croyais que rien, n'est impossible. (...) On croit que nos forces sont illimitées et notre santé inépuisable. Mes nièces et neveux pensaient ainsi, mais j'ai pu les convaincre»

Efficacité du vaccin, utilité de la troisième dose ou encore «percée vaccinale». A la veille de la semaine nationale de la vaccination, nous répondons aux sept questions les plus importantes à ce sujet.

La Suisses se dirige actuellement vers une cinquième vague avec une augmentation rapide des cas de Covid. Ce boom a été prédit par la Taskforce. En cause notamment? 1,6 million de personnes ne sont toujours pas vaccinées. Le variant Delta, beaucoup plus contagieux, circule dans la population non vaccinée encore plus facilement.