Commentaire

Cher OFSP, soyez plus cohérent et ne jouez plus avec nos nerfs

Dimanche, l'OFSP a décidé de communiquer. Sauf que c'est un peu le foutoir: d'un côté l'Office fédéral de la santé publique remercie les personnes vaccinées en leur offrant du gâteau sur la place fédérale, de l'autre sa directrice s'étonne (une nouvelle fois) de la rapidité de propagation du virus, en pointant l'imprudence du citoyen une fois vacciné. A quoi jouent nos autorités?

Dans le combat contre la pandémie, la cohérence des messages n’a jamais été du gâteau pour les autorités fédérales. Aujourd'hui, en un seul et même dimanche, en voici une nouvelle preuve: le peuple vacciné a reçu en stéréo les mercis et les mauvaises notes de la part d’une seule et même entité. L’OFSP.

D’un côté, l’Office fédéral de la santé publique félicitait ceux qui avaient fait l’effort de la piqûre dans une pub doucereuse glissée dans les journaux dominicaux👇

De l’autre, la patronne de …