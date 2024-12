Incident sur une télécabine à Veysonnaz: évacuation de plusieurs passagers

Les autres visiteurs du domaine skiable ont été invités à emprunter temporairement l’autre télécabine de Veysonnaz et des navettes ont été mises en place (image d'illustration). Keystone

Une panne de télécabine à Veysonnaz a conduit à l’évacuation de dizaines de passagers, sans faire de blessés.

Une installation de télécabines de Veysonnaz, dans le Valais central, est tombée en panne samedi. Quelques dizaines de passagers ont dû être évacués. Personne n'a été blessé.

«Nous avons été contraints d’évacuer des clients, certains par hélicoptère, suite à une panne électrique de la télécabine de Veysonnaz survenue en milieu d’après-midi» Un porte-parole des remontées mécaniques NVRM, contacté par Keystone-ATS

«A aucun moment la sécurité de nos visiteurs n’a été affectée par la panne. La décision de les évacuer a été prise afin de leur éviter une trop longue attente», a-t-il précisé.

Quelques dizaines d’usagers ont été concernés. Ils seront contactés personnellement pour les remercier de leur patience, a ajouté Nicolas Pillet, responsable de la communication à NV Remontées mécaniques SA. Les autres visiteurs du domaine skiable ont été invités à emprunter temporairement l’autre télécabine de Veysonnaz et des navettes ont été mises en place.

Et de préciser que «nous travaillons en ce moment à la résolution du problème, pour une remise en service le plus rapide possible. Nous espérons pouvoir ouvrir l’installation normalement dimanche matin grâce au travail de nos équipes cette nuit pour résoudre le problème électrique qui a déjà été identifié».

Sur le site internet de cette dernière, il est précisé qu'il s'agit de la télécabine Veysonnaz-Thyon, qui donne notamment accès à la piste de l'Ours. Il s'agit de cabines de huit places qui relient la station aval, à 1370 m, à la station amont à 2121m; elle est ainsi une porte d’entrée du domaine skiable des 4 Vallées.

On peut voir sur les sites de Rhône FM ou du Blick notamment des images de l'évacuation, notamment au moyen d'hélicoptères. Située au cœur de la station de Veysonnaz, cette télécabine transporte les usagers à travers les Mayens isolés. La durée du trajet est de 8 minutes et l'installation, construite en 2005, peut transporter jusqu'à 1600 personnes par heure. (chl/ats)