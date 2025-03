Le Valais élit son prochain Conseil d'État

Les électeurs valaisans sont appelés aux urnes, ce dimanche, afin de renouveler leurs autorités cantonales. Dans la course au Conseil d'État, seul un candidat sur les six prétendants ne sera pas élu.

Des affiches pour l'élection du Conseil d'État du canton du Valais avec le candidat du parti PS, Mathias Reynard et les candidats du parti Le Centre, Franziska Biner et Christophe Darbellay, sont visibles au bord d'une route le samedi 1er février 2025 à Sion. Keystone

Jamais depuis 1977, le choix proposé n'aura été aussi restreint, soit cinq hommes et une femme pour cinq sièges. Parmi les six papables, seul le Vert Emmanuel Revaz fait figure d'outsider.

Les sortants Christophe Darbellay (Le Centre), Mathias Reynard (PS) et Franz Ruppen (UDC) vont au-devant d'une réélection programmée. En ne présentant qu'une liste à deux noms à l'échelle du canton, Le Centre a fait le choix de ne pas tenter de récupérer sa majorité à l'exécutif perdue voici quatre ans.

Retour d'une femme programmé

Avec le départ à la retraite de Roberto Schmidt (Centre) et le retrait de Frédéric Favre (PLR), le Conseil d'Etat verra deux nouvelles arrivées. Ils sont trois à briguer ces deux sièges laissés vacants.

Après une législature 2021-2025 100% masculine, l'élection de Franziska Biner ne semble faire aucun doute. La vice-présidente de Zermatt cumule plusieurs atouts: être une femme, une Haut-Valaisanne et figurer sur le même ticket que Christophe Darbellay.

Un seul candidat PLR

Le favori au cinquième siège se nomme Stéphane Ganzer. Le président de la commune de Noble-Contrée a, peut-être, fait le plus dur en remportant la primaire PLR qui l'a vu affronter Sonia Tauss-Cornut, la cheffe du groupe au Grand Conseil.

Les Vert-e-s restent, eux, sur un automne délicat. Les élections communales ont débouché sur plusieurs pertes de sièges et le peuple valaisan a dit non à la loi climat. De plus, la gauche ne part pas unie pour cette élection. Emmanuel Revaz ne va donc pas pouvoir bénéficier de l'avantage de figurer sur la même liste que Mathias Reynard.

Vers la fin de l'érosion du Centre?

Au Grand Conseil, 295 candidats briguent la députation et 275 une suppléance. A chaque fois, 130 sièges sont à repourvoir.

Depuis 2021, le législatif se compose de 40 élus issus des diverses fractions du Centre (contre encore 54 en 2009), 27 PLR, 22 UDC, 19 socialistes, 12 Vert-e-s, 8 membres du groupe social-libéral du Haut-Valais NEO, d'un politicien d'Entremont Autrement – qui siège avec le parti socialiste – et d'un indépendant, élu en 2021 sur une liste verte. (ats/vz)