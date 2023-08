Un car en feu sur l'A1 et des perturbations entre Yverdon et Estavayer

Un car transportant des touristes américains s'est embrasé après le tunnel d’Arrissoules.

Plus de «Suisse»

L'autoroute A1 entre Yverdon-les-Bains (VD) et Estavayer-le-Lac (FR) a été fermée mardi dès 16h00 environ, dans les deux sens, en raison de l'incendie d'un car de touristes. En début de soirée, une voie a pu être rouverte.

Le car transportait 44 passagers, essentiellement des touristes américains, a expliqué mardi à Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police vaudoise. Il n'y a eu aucun blessé, mais le véhicule a été presque entièrement détruit.

Le bus, qui circulait en direction de Payerne, s'est enflammé dans le tunnel, mais il a réussi à en sortir et s'est arrêté peu après le tunnel d'Arrisoules. Les passagers ont été acheminés par les polices vaudoise et fribourgeoise sur l'aire de repos de Lully, où la compagnie les a pris en charge avec un autre véhicule.

L'autoroute a été fermée et des déviations mises en place. Après une fermeture complète dès 16h00, l'A1 a rouvert dès 18h45 environ sur une voie en direction d'Yverdon-les-Bains. Les travaux de déblaiement ont commencé. On ignore encore quand la circulation pourra être rétablie dans l'autre sens. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. (ats/svp)