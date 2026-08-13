Le trafic ferroviaire du LEB est interrompu

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne-Flon et Bercher (VD) pour une raison «inopinée».

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«Le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne-Flon et Bercher. Merci de votre compréhension», peut-on lire actuellement sur l’application des Transports publics lausannois.

Quelques minutes plus tôt, le métro M2 subissait aussi quelques ratés, mais la circulation est désormais rétablie «sur l'entier de la ligne et les horaires sont en cours de rétablissement».

*développement suit