Malgré les tags racistes de Payerne, Lionel Voinçon est élu au premier tour

Ce siège de syndic était occupé depuis 2020 par la gauche, et plus précisément par Eric Küng (PSIP), démissionnaire fin 2024 pour des raisons de santé. En redonnant la syndicature à la droite, Lionel Voinçon marche aussi sur les pas de celle dont il fut le collaborateur personnel, Christelle Luisier, syndique de Payerne de 2011 à 2020 avant son entrée au Conseil d'Etat vaudois. (ats)

Juriste de 31 ans, Lionel Voinçon vient à peine de faire son entrée à la Municipalité, lui qui a été élu le 9 février lors d'une élection complémentaire. Au sein de l'exécutif, il est chargé de l'administration, de la promotion économique et des finances.

La polémique n'aura pas eu d'influence sur le résultat des élections. Ce dimanche, Lionel Voinçon a été élu nouveau syndic de Payerne (VD). Le PLR, à peine élu en février dernier à la Municipalité, a récolté 61,2% des suffrages (1 448 voix) pour s'imposer au premier tour face à Nicolas Schmid du parti des socialistes et indépendants payernois (PSIP). Le taux de participation a atteint 35,79%.

Trente ans après son retour sur le sol suisse, le loup fait désormais partie du quotidien en Suisse. Pour les défenseurs de l’environnement, sa présence est une réalité à intégrer. Mais au Parlement, certains élus réclament une approche plus offensive.

A son retour dans les Alpes suisses, le loup a d’abord suscité la stupeur. «La “bête” du Val Ferret, dans le canton du Valais, a encore frappé [...]: selon Le Nouvelliste, le quadrupède assoiffé de sang a tué deux brebis et en a blessé trois autres», écrivait en 1995 non pas un tabloïd, mais l’agence télégraphique suisse (ATS), d’ordinaire plus mesurée.