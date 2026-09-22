Rebecca Joly se lance dans la course au Conseil d'Etat vaudois. Keystone

Un nouveau nom s'ajoute à la course au Conseil d'Etat vaudois

Rebecca Joly, présidente des Verts vaudois, se lance dans la course au Conseil d'Etat. Elle devra encore convaincre l'assemblée du parti, prévue le 3 octobre.

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Présidente des Vert-e-s vaudois, Rebecca Joly lorgne le Conseil d'Etat. La députée de Prilly est candidate à la candidature écologiste au côté du ministre sortant Vassilis Venizelos, qui avait déjà annoncé en juin son intention de se représenter.

Les Vert-e-s diront le 3 octobre, lors d'une assemblée générale extraordinaire, s'ils partent à deux pour l'élection au Conseil d'Etat en février et mars prochains.

En matière de climat, «la majorité de droite n'a aucune intention de mettre les moyens nécessaires. Il y a du climatoscepticisme, du déni et de la minimisation. Seules les majorités incluant les Verts et la gauche peuvent inverser la tendance. Nous devons incarner un espoir pour la population», déclare Rebecca Joly, dans une interview publiée mardi dans 24 heures.

L'ancienne municipale de Prilly, non réélue en mars dernier, ne pense pas que sa candidature pourrait fragiliser celle de Vassilis Venizelos. «Mon profil féminin, plus jeune, très ancré sur les sujets sociaux et de santé publique, apporte une vraie complémentarité et permet de dynamiser la campagne», affirme-t-elle.

Outre une alliance avec le PS, Rebecca Joly se montre favorable à une éventuelle liste intégrant le POP. «C'est pertinent et cohérent d'avoir un grand rassemblement de la gauche, capable de proposer un autre projet de société, un nouveau souffle», estime-t-elle. (sda/ats/svp)