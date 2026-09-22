beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vert-e-s vaudois: Rebecca Joly vise le Conseil d'Etat

Rebecca Joly souhaite se porter candidate pour le Conseil d&#039;Etat vaudois (archives).
Rebecca Joly se lance dans la course au Conseil d'Etat vaudois.Keystone

Un nouveau nom s'ajoute à la course au Conseil d'Etat vaudois

Rebecca Joly, présidente des Verts vaudois, se lance dans la course au Conseil d'Etat. Elle devra encore convaincre l'assemblée du parti, prévue le 3 octobre.
22.09.2026, 08:5022.09.2026, 08:50

Présidente des Vert-e-s vaudois, Rebecca Joly lorgne le Conseil d'Etat. La députée de Prilly est candidate à la candidature écologiste au côté du ministre sortant Vassilis Venizelos, qui avait déjà annoncé en juin son intention de se représenter.

Les Vert-e-s diront le 3 octobre, lors d'une assemblée générale extraordinaire, s'ils partent à deux pour l'élection au Conseil d'Etat en février et mars prochains.

En matière de climat, «la majorité de droite n'a aucune intention de mettre les moyens nécessaires. Il y a du climatoscepticisme, du déni et de la minimisation. Seules les majorités incluant les Verts et la gauche peuvent inverser la tendance. Nous devons incarner un espoir pour la population», déclare Rebecca Joly, dans une interview publiée mardi dans 24 heures.

Le Centre Vaud lance Giancarlo Sergi pour le Conseil d'Etat
Le Centre Vaud lance Giancarlo Sergi pour le Conseil d'Etat

L'ancienne municipale de Prilly, non réélue en mars dernier, ne pense pas que sa candidature pourrait fragiliser celle de Vassilis Venizelos. «Mon profil féminin, plus jeune, très ancré sur les sujets sociaux et de santé publique, apporte une vraie complémentarité et permet de dynamiser la campagne», affirme-t-elle.

Outre une alliance avec le PS, Rebecca Joly se montre favorable à une éventuelle liste intégrant le POP. «C'est pertinent et cohérent d'avoir un grand rassemblement de la gauche, capable de proposer un autre projet de société, un nouveau souffle», estime-t-elle. (sda/ats/svp)

Plus d'articles sur la politique suisse
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
7
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
de Antoine Menusier
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
de Alexandre Cudré
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l&#039;UDC réagit
2
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l'UDC réagit
de Stefan Bühler
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
5
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
de Alexandre Cudré, Yann Lengacher
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
On a testé cette cabane alpine inédite en Suisse
Au-dessus de Kandersteg (BE), la cabane du Mutthorn s'est lancé un défi inédit: accueillir jusqu’à 60 personnes tout en ayant atteint l'autonomie énergétique. Reportage.
L’autonomie énergétique. Tout le monde en rêve aujourd’hui: des panneaux solaires sur le toit, des batteries à la cave et des crises pétrolières dont on n'aurait définitivement plus à s'inquiéter. Pour une maison individuelle, c’est bien souvent déjà réalisable. Le principal obstacle reste la cuisine. Même avec de grosses batteries, il est difficile d’absorber le pic de consommation des plaques ou du four, notamment.
L’article