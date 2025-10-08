en partie ensoleillé10°
Une enquête pénale ouverte contre Valérie Dittli

L&#039;enqu
Valérie DittliKeystone

Une enquête pénale ouverte contre Valérie Dittli

Le Ministère public vaudois ouvre une instruction à l’encontre de la conseillère d’Etat pour «des faits potentiellement constitutifs d’abus d’autorité».
08.10.2025, 11:1308.10.2025, 11:27

Le procureur général vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de Valérie Dittli pour des faits potentiellement constitutifs d’abus d’autorité, selon un communiqué du Ministère public.

Il classe toutefois la procédure à son encontre pour violation du secret de fonction. (jzs)

Développement suit

