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Budget: les fonctionnaires vaudois vont manifester en novembre

Les fonctionnaires vaudois sont une nouvelle fois descendus dans la rue mardi soir.
Le mouvement s’inscrit dans la continuité des protestations de l’automne 2025 (image d'archives).Keystone

Les fonctionnaires vaudois vont remettre ça

La fonction publique vaudoise va à nouveau descendre dans la rue en novembre. Les syndicats du personnel de l’Etat appellent à une nouvelle mobilisation contre les économies de 165 millions de francs prévues par le canton.
09.10.2026, 18:4309.10.2026, 18:43

La fonction publique et parapublique vaudoise manifestera (à nouveau) le 5 novembre prochain contre les coupes budgétaires. La décision a été prise jeudi soir par près de 100 militants réunis en assemblée générale, rapporte la RTS.

Le mouvement s’inscrit dans la continuité des protestations de l’automne 2025, marquées par 13 jours de grève et des manifestations ayant rassemblé jusqu’à plus de 20’000 personnes.

La grève a coûté des millions aux fonctionnaires vaudois
La grève a coûté des millions aux fonctionnaires vaudois

Les syndicats anticipent une nouvelle mobilisation d’ampleur. Raphaël Ramuz, secrétaire syndical au Syndicat des services publics (SSP), dénonce des économies qui, selon lui, font peser les conséquences des baisses d’impôts sur les usagers et le personnel des services publics. (dag)

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