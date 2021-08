Suisse

Coups de feu tirés à la gare de Morges, un homme à terre



Coups de feu à la gare de Morges: la police aurait tiré sur un homme

Des tirs ont éclaté lundi soir en gare de Morges (VD). Les forces de l'ordre confirment une intervention, mais ne donnent pour l'heure aucune information supplémentaire.

Lundi soir, vers 18h, plusieurs coups de feu ont retenti à la gare de Morges. Un homme se serait retrouvé à terre avec des policiers en train de lui prodiguer les premiers secours, témoignent des riverains.

Alors que le procureur de service procédait à des auditions vers 21h, un corbillard a pris place, ne laissant guère de doute quant à l’issue de ce drame, rapporte le Journal de Morges. Un employé d’un restaurant du quartier a confié à l'hebdomadaire:

«D’un seul coup, le déferlement de patrouilles de polices a été impressionnant, quelque chose que je n’avais encore jamais vu»

Des témoins interrogés par le Journal de Morges et 20 minutes racontent avoir vu des policiers se précipiter en direction des quais et avoir entendu plusieurs détonations. L'homme visé par la police aurait été vu en train de prier et paru très agité.

Pour l'heure, la police vaudoise n'a pas encore communiqué sur le drame.

