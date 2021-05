Autoroute A1 fermée en direction de Lausanne suite à «un accident grave»

Les 8 personnes les plus riches de Suisse sont...

Huit Suisses figurent dans la liste des 500 plus riches milliardaires de Bloomberg, qui vient d'être publié. Take a look!

À une exception près, les premières places du classement Bloomberg sont occupées par des entrepreneurs américains. En tête de liste se trouve le patron d'Amazon, Jeff Bezos, dont la fortune s'élève à 190 milliards de dollars. Seul le Français Bernard Arnault (2e), du groupe de luxe LVMH, vient briser l'hégémonie américaine, avec une fortune de 161 milliards de dollars.

L'entrepreneur vedette Elon Musk, 49 ans, se retrouve, quant à lui, à la troisième place. Sa fortune s'est récemment …