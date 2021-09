Suisse

Vidéo

Manifestation à Lausanne: les étudiants ont crié «non à ce chantage!»



Vidéo: watson

Vidéo

«Non à ce chantage! C'est notre droit de ne pas nous faire vacciner»

La colère a grondé, mardi soir, à Lausanne. Ils étaient environ 2000 à manifester contre l'extension du certificat Covid. Réactions en vidéo.

Ils étaient environ 2000 à manifester, hier soir, à Lausanne. Initié par un collectif d'étudiants opposés à l'obligation de présenter le certificat Covid pour accéder aux hautes écoles, la manifestation non autorisée s'est déroulée sans heurts et s’est achevée vers 19h30. Réactions à chaud et en vidéo 👇

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le Covid L'appel des scientifiques pour un assouplissement des mesures anti-Covid Link zum Artikel Peut-on faire un Covid long tout en étant vacciné? Link zum Artikel Ils sont UDC, ministres de la santé et soutiennent la loi Covid Link zum Artikel Le deuxième référendum contre la loi Covid a abouti Link zum Artikel