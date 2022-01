Vidéo: watson

Vous avez trop bu au Nouvel An? Voici les conseils de la redac' pour vous rétablir👇

Si vous avez des difficultés à lire ces lignes, vous êtes officiellement en gueule de bois. Heureusement, watson est là pour prendre soin de vous (en vidéo)!

On a tous un ou plusieurs remèdes anti-gueule de bois, certifiés exclusivement par soi-même. Mais quel est le plus efficace? On a fait le tour de la rédac' et on a rassemblé les meilleurs conseils. D'ailleurs, il paraît que ce sont les bulles de champagne qui sont responsables des plus mauvaises gueules de bois - à consommer donc avec modération. Santé 🥂