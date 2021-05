Les ados, inclusifs dans la vraie vie? «C'est compliqué»

La fête du Slip et l'exposition au mudac

La Fête du Slip, festival des sexualités, a lieu du jeudi 13 au dimanche 16 mai à Lausanne. Au programme: des projections de films, des spectacles, des performances, des concerts et des rencontres. Retrouvez le menu ici.

L'exposition «Subversif·ive·s: graphisme, genre et pouvoir» est aussi ouverte du 13 au 16 mai, entre 11h et 18h, au mudac, à Lausanne. Toutes les infos ici.