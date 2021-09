Suisse

Drogues: c'est quoi le «drug-checking»?



Vidéo: watson

Analyser sa coke avant de sortir ? C'est possible grâce au «drug-checking»

Intensifier et mieux coordonner les moyens de lutter contre la consommation et le trafic de drogues, c’est l'objectif dévoilé récemment par le canton de Vaud. Une solution sort du lot: le «drug-checking» et un appareil, le «NIRLab» développé par l’École des sciences criminelles de l’UNIL. On vous explique !

Le canton de Vaud a présenté la semaine dernière une nouvelle stratégie de lutte contre la consommation et le trafic de drogues.

Parmi les mesures proposées figure un projet d'analyse de stupéfiants appelé «NIRLab». Pour ce nouvel épisode de «WTF», on est allé rencontrer Florentin Coppey, doctorant de l'UNIL qui a bossé sur ce nouveau laboratoire de poche.👇

