Cette marmotte en liberté au centre de Zurich cache un gros problème

«Si vous pouvez simuler l’impossible de façon si faussement réaliste grâce à l’intelligence artificielle et à des compétences de montage, la crédibilité de la preuve visuelle par photos ou vidéos est complètement perdue. Cela a des conséquences dramatiques pour les médias et la société dans son ensemble».

«Lorsque la marmotte s’enfuit, il y a une faute de traitement. On voit un morceau du sol au niveau de la transition du masque entre la fourrure et le sac à dos. Mais je dois dire que la vidéo est un fake très bien réalisé»

Deux vidéos ont dû être «fusionnées». D’un côté, celle de la marmotte qui mange, et de l'autre, la vidéo parfaitement planifiée et mise en scène avec les jeunes hommes. Ce qui est frappant, c'est le mouvement de la caméra au début: «elle est trop statique», comme si la personne qui filmait s'aidait d'un trépied.

Vous risquez de croiser ce reptile de plus en plus souvent en Suisse

Le lézard des murailles connaît une forte expansion en Suisse, au point de menacer d'autres espèces de reptiles endémiques. Des températures plus clémentes et sa capacité d'adaptation lui ont permis de prospérer au nord des Alpes.

Le soleil brille, un bruissement se fait entendre, un lézard passe à toute vitesse et se cache dans une fente. Une scène que beaucoup associent à des vacances au Tessin ou en Valais. Mais ces animaux apparaissent de plus en plus souvent au nord des Alpes, surtout dans les villes. Andreas Meyer, du Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (Karch), explique pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.