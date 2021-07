«Quand je dis que je suis lieutenante, on arrête de me parler»

Vidéo

Jonas, 21 ans, a décidé un jour qu'elle s'appellerait Yona. Témoignage

Yona a 21 ans et est une femme transgenre. La Lausannoise ne se reconnaît pas dans le genre masculin, qui lui a été assigné à la naissance. Depuis près de deux ans, elle a entamé une transition sociale: elle a changé son prénom et demande à ses proches de lui donner des pronoms féminins.

Dans ce deuxième épisode de notre série Talk, Yona nous décrit avec douceur comment elle se sent dans son corps. Elle raconte sa dysphorie de genre, son coming out, sa future transition hormonale et son …