Nouvel An: c'est quoi vos résolutions pour 2022?

Cette nuit, on met officiellement l'année 2021 derrière nous! C'est une nouvelle année qui commence et, avec elle, l'occasion de bouger, changer, évoluer... ou juste continuer sur la même lancée.

L'UDC prépare sa campagne, voici à quoi ressemble son chef d'orchestre

C'est un Schwytzois, Marcel Dettling, qui mènera la campagne de l'UDC en 2023. Un Tessinois l'épaulera en Suisse romande.

Le président de l'UDC Marco Chiesa, le chef de groupe parlementaire Thomas Aeschi et la direction du parti ont sollicité Marcel Dettling pour lui demander de mener la campagne électorale du parti en 2023, explique l'intéressé dans une interview parue vendredi dans les journaux de CH-Media. Le Schwyzois a accepté cette responsabilité importante, mais temporaire et, partant, conciliable avec sa famille et son entreprise.