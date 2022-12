Vidéo: watson

On a passé la journée avec les fans hardcore d'Elisabeth Baume-Schneider

Les Jurassiens ont une nouvelle date à ajouter à leur calendrier: après le 23 juin, fête cantonale, ils fêteront le 7 décembre 2022. En effet, le petit canton s'est hissé au Conseil fédéral avec Elisabeth Baume-Schneider. watson a suivi les supporters de la première heure depuis Delémont, jusqu'à la Place fédérale.

«Unissez-vous, fils de la Rauracie». L'hymne jurassien retentit timidement dans le train qui mène à Berne. Les militants venus soutenir la candidate jurassienne Elisabeth Baume-Schneider, encore «seulement» candidate au Conseil fédéral, ne sont pas triomphalistes.

«Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué», sourit Nicolas Girard, du parti socialiste des Franches-Montagnes - même si, selon lui, son amie Elisabeth a toutes les cartes en mains.

«Je sais qu'elle va gagner. Elle a tout réussi jusqu'à présent et elle a une capacité extraordinaire de réunir les gens. C'est un atout pour le Conseil fédéral» Nicolas Girard, PS Franches-Montagnes

Une fois dans la capitale, l'espoir mûrit dans le cœur des Jurassiens qui s'approchent peu à peu de la Place fédérale. Malgré un froid glacial, on sait que le moment sera historique, et les effluves de damassine pour «se réchauffer le cœur» font leur effet. Plus les tours passent et plus, leur Elisabeth se rapproche de la victoire.



La suite, vous la connaissez, le petit Jura entre dans la cour des grands et Nicolas ne peut pas retenir ses larmes.