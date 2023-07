Le trafic ferroviaire est fortement perturbé, des liaisons avec Bienne, Neuchâtel et Le Locle ont été supprimées. Des arbres ainsi qu'un pylône de ligne à haute tension sont tombés sur les voies à plusieurs endroits. «Il n'y a pas de pronostic de rétablissement pour le moment», indiquent les CFF sur twitter. (sbo/ats)

La tempête n'aura pas duré longtemps, mais les dégâts sont très impressionnants dans la métropole horlogère. Des véhicules ont été endommagés ou totalement détruits, des toits ont été arrachés, du mobilier urbain s'est envolé et des dizaines d'arbres ont été déracinés ou tout simplement décapités.

Au vu des nombreux dégâts urbains et forestiers, la police demande à la population d'éviter le secteur de La Chaux-de-Fonds où règnent des scènes de désolation. Les opérations de secours vont se poursuivre pour une durée indéterminée.

La Chaux-de-Fonds ravagée par une tempête: un mort et des blessés graves

Une violente tempête s'est abattue lundi vers 11h30 sur la Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) causant la mort d'une personne et faisant de nombreux blessés. Les dégâts sont considérables.

De grosses rafales de vent et une forte pluie se sont abattues sur lundi vers 11h30 sur la ville. Les images sont impressionnantes.

