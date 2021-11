Vidéo: watson

Droguée au GHB dans un club vaudois, elle témoigne

Le jour de ses 20 ans, Alice Jotterand réserve une table avec ses amis dans un club vaudois. Une soirée ordinaire qui ne se terminera pas comme les autres. Témoignage en vidéo.

Début novembre, des étudiantes de l'École hôtelière de Lausanne auraient été droguées dans un club lausannois. Ce qui est, pour l’heure, resté au stade de la rumeur a fait remonter de mauvais souvenirs chez Alice Jotterand.

Deux ans plus tôt, et pour fêter ses 20 ans, elle réserve une table avec ses amis dans un club vaudois. Quelques heures plus tard, elle se retrouve à l'infirmerie, sous l'influence de la «drogue du violeur».

Aujourd'hui elle témoigne de son expérience dans l'espoir de faire changer les choses dans le monde de la nuit et d'encourager les victimes à porter plainte.👇