La Suisse et ses sanctions contre la Russie font rire les américains

La Suisse s'est fait remarquer à l'international en prenant des sanctions contre la Russie. Ce qui n'a pas manqué d'être abordé dans les plus grands late-night shows américains.

Le volte-face de la Suisse concernant les sanctions contre la Russie n'est pas passé inaperçu aux États-Unis et a été mentionné dans les late-night shows les plus connus, ces fameux formats d'émission télévisée typiquement américain, qui mêlent humour et interviews, diffusés en troisième partie de soirée.



Les présentateurs vedettes Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Jimmy Kimmel ont profité de l'occasion pour faire des blagues sur le chocolat, les couteaux de l'armée suisse et le yodel.

La Suisse et ses sanctions font rire les américains Vidéo: watson