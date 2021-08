Suisse

Vidéo

«Rise up for change»: vidéos des militants du climat manifestant à Berne



Vidéo

Action coup de poing des activistes du climat devant la Banque nationale

Image: watson

Les militants de l'alliance climatique visent ce vendredi la Banque nationale suisse, à Berne, lors de la dernière action de la semaine «Rise up for change». watson est sur place.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

L'opération a été rapide: une trentaine de militants du climat ont investi la place qui abrite le siège de la Banque nationale suisse (BNS), ce matin à Berne.

Cette action, non autorisée, s'est déroulée dans le cadre de la semaine «Rise up for change», organisée par plusieurs collectifs militants pour dénoncer l'impact climatique de la place financière suisse.

Selon la journaliste de watson présente sur place, les activistes ont occupé la place, prononcé des discours et passé de la musique. La police, présente sur les lieux, n'est pas intervenue.

Vidéo: watson

Il y a beaucoup de Romands et de Tessinois dans la foule des Suisses allemands, raconte notre journaliste.

Vidéo: watson

Quelques minutes après le début de l'action coup de poing, les manifestants ont quitté l'endroit, en direction de la Münsterplatz, où un autre rassemblement doit se tenir dès 12h30.

Deux revendications

Cette action fait suite à l'occupation de la Paradeplatz à Zurich, ce lundi. L'objectif des activistes est de dénoncer les investissements dans les énergies fossiles des instituts financiers helvétiques.

Organisé par plusieurs entités comme Extinction Rébellion, le mouvement de la Grève du climat, les collectifs Climate Justice et Break Free, ce mouvement a deux revendications principales:

Les banques et les compagnies d'assurance devraient immédiatement divulguer les sommes qu'ils investissent.

L'arrêt immédiat des nouveaux investissements, des prêts et des services d'assurance pour les entreprises actives dans les énergies fossiles.

D'autres articles sur les actions climatiques