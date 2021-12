Vidéo: watson

Neige et panique: «J'ai dû attendre 2 heures à la gare, c'est pas possible»

Des heures de retard et des trains supprimés. Même en anticipant, la plupart des Suisses sont arrivés en retard au boulot ce matin. La raison? Entre 10 et 30 cm de neige en plaine. On en a profité pour faire un état des lieux à la gare de Lausanne.👇