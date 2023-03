Un vin romand couronné comme l'un des meilleurs vins du monde

Le célèbre guide est la référence en matière œnologique depuis plus de trente ans. La publication, l'une des plus importantes et les plus influentes dans le monde du vin à l’échelle internationale, accorde des notes comprises entre 96 et 100 à des vins exceptionnels.

La note maximale a été attribuée par Stephan Reinhardt, critique pour le magazine Robert Parker-Wine Advocate et responsable de la Suisse depuis des années. Pour cette édition, l'expert a principalement goûté les millésimes 2020 et 2021.

Non! On n'a pas passé tout notre confinement à manger du chocolat

Trouver un appart en Suisse va devenir un cauchemar, selon cette étude

Il sera de plus en plus difficile de trouver un appartement en Suisse ces prochaines années. Le pays fonce vers une pénurie majeure et, en attendant, les loyers continuent de monter. Voici les causes, et les cantons les plus touchés.

Dans trois ans, il manquera plus de 50 000 appartements en Suisse, soit le nombre de logements que compte la ville de Lucerne. C'est le constat alarmant formulé dimanche par la NZZ Am Sonntag, sur la base des calculs d'une société de conseil immobilier.