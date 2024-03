«L'acquisition des F-35 garantira des centaines d'emplois à Payerne»

La présidente de la Confédération Viola Amherd à l'aérodrome de Payerne. Keystone

640 personnes travaillent actuellement sur le site et environ 40 places supplémentaires sont prévues à court terme, selon le Conseil fédéral, qui se veut rassurant.

L'aérodrome de Payerne ne sera pas oublié en matière de places de travail et d'affaires compensatoires, a assuré la présidente de la Confédération Viola Amherd lors d'un débat au Conseil des Etats lundi. Elle répondait à une interpellation du sénateur Pascal Broulis (PLR/VD):

«Les nuisances sonores en lien avec le futur avion de combat F-35A ont été annoncées, en décembre dernier, à la hausse pour le seul aéroport de Payerne» Pascal Broulis

En juillet 2023, l'ensemble des parlementaires fédéraux vaudois et fribourgeois avaient adressé un courrier à Viola Amherd pour plaider un rééquilibrage des emplois afin que la base aérienne de Payerne y trouve également un avantage.

Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral indique que «l'acquisition des F-35A permettra de garantir plusieurs centaines de postes de travail hautement qualifiés à Payerne ces prochaines décennies.»:

«Le futur centre d'instruction sera notamment construit à Payerne. Il intégrera les simulateurs destinés au personnel navigant et de maintenance.»

75 millions de francs seront investis pour des adaptations dans l'immobilier. S'y ajoutent d'autres projets d'investissements à hauteur de 400 millions de francs, a ajouté la Valaisanne, sans préciser lesquels, sous réserve que le Parlement les accepte.

Des contrats à 3 milliards

En ce qui concerne les affaires compensatoires, «la balle est dans le camp de l'industrie suisse» pour conclure des contrats avec le constructeur américain Lockheed Martin:

«La porte leur a été ouverte» lors d'un voyage aux Etats-Unis qui a permis de nouer des contacts Viola Amherd

Le délai fixé pour conclure des contrats, pour un montant total de près de 3 milliards de dollars, n'échoit qu'à la fin de l'année 2034. Jusqu'ici, 27% du total des affaires prévues ont été conclues. Pour 2024, la priorité du groupe américain sera la recherche de contrats en Suisse romande et au Tessin:

«Des projets sont dans le pipeline, notamment à Lausanne et Yverdon» Viola Amherd

Les entreprises étrangères qui obtiennent des mandats doivent compenser 60% de la valeur du contrat en Suisse. 20% des affaires seront compensées directement et 40% indirectement dans le domaine de la base technologique et industrielle en lien avec la sécurité. Quelque 65% des compensations reviennent à la Suisse alémanique, 30% à la Suisse romande et 5% à la Suisse italienne. (ats/jch)