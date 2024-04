Viola Amherd a écrit une lettre à Poutine

Quel est le supermarché le plus cher de Suisse? Le résultat est inattendu

Aldi et Lidl ont-ils vraiment cassé les prix, comme ils l'affirment? La RTS a comparé le prix de leurs produits avec ceux vendus chez Coop, Migros et Denner. Le résultat peut surprendre.

Choix de produits limité, décor minimaliste et marketing agressif: l'arrivée d'Aldi et de Lidl, dans les années 2000, a bouleversé le commerce de détail suisse. Aujourd'hui, les discounters allemands séduisent de plus en plus de clients. Mais tiennent-ils leurs promesses? Autrement dit, proposent-ils vraiment des prix inférieurs à la concurrence, comme ils le prétendent?