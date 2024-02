Violences conjugales: comment Vaud compte «empêcher toute récidive»

Pour la première fois, le canton de Vaud lance une campagne de sensibilisation à destination des auteurs de violences conjugales. Deux vidéos d'environ une minute qui redirigent vers le Centre Prévention de l'Ale à Lausanne. Philippe Bigler, son directeur, nous explique comment se passe la prise en charge.



Est-ce que c'est important de s'adresser directement aux auteurs de violences conjugales, comme le fait le canton de Vaud?

Philippe Bigler: C'est extrêmement important. Ceux qui veulent changer doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent être aidés.

«Certains auteurs de violences conjugales ont honte et n'osent pas demander de l'aide. Il faut qu'ils sachent qu'il existe un lieu qui les accueille sans jugement»

Au Centre Prévention de l'Ale, à Lausanne, nous leur expliquons qu'il est possible de travailler sur le problème sans pour autant légitimer la violence. Ils peuvent également nous contacter lorsqu'ils sentent qu'ils vont passer ou repasser à l'acte.

«Notre objectif général est d'empêcher toute récidive et de protéger les victimes. Il est important pour un auteur de violences conjugales de réussir à anticiper, à reconnaître ce qu'il se passe dans son corps quand il s'énerve, quand la colère monte. Nous l'aidons à repérer ces signaux et à mettre en place des stratégies pour éviter d'avoir recours à la violence.»

En quoi consiste la campagne de sensibilisation du canton de Vaud? Lancée le 6 février dernier, son but est de permettre aux personnes ayant des comportements violents au sein du couple de demander un soutien ou de l'aide «avant qu’il ne soit trop tard». Elle s'adresse surtout aux hommes, car ils représentent plus de 70% des auteurs de violences. «L'objectif est de les motiver à se faire accompagner de leur plein gré et de leur offrir les outils nécessaires pour éviter une récidive», explique Cathy Gornik, chargée des relations médias du canton de Vaud.



Pour rappel, dans le canton de Vaud, la police intervient en moyenne quatre fois par jour pour des situations de violence conjugale. «En renforçant la sensibilisation, nous espérons que les auteurs identifient le problème le plus vite possible et trouvent de l’aide avant que la violence devienne chronique», poursuit Cathy Gornik. vd.ch

L'une des deux vidéos de la campagne. Vidéo: watson

Le Centre Prévention de l'Ale accueille et accompagne des auteurs de violences conjugales. Comment s'établit le premier contact?

Cela dépend des situations. La campagne du canton de Vaud est spécialement destinée aux hommes conscients d'avoir des problèmes de violence qui souhaitent obtenir de l'aide. Ils peuvent s'adresser à nous directement par téléphone.

Quels sont les autres cas de figure?

Nous recevons également des personnes qui ont été expulsées de leur domicile après avoir été violentes. Le cas échéant, il est obligatoire d'effectuer au moins un entretien avec un de nos intervenants psychosociaux. Autre scénario: la police conseille de se rendre au Centre Prévention de l'Ale après être intervenue au sein d'un couple.



Une fois le premier contact établi, comment se passent les entretiens individuels avec les auteurs?

Le but est de créer un premier lien et d'évaluer la situation afin de pouvoir proposer le suivi le plus adapté. Ceux qui viennent de manière volontaire s’engagent plus volontiers dans l'un de nos programmes. Les auteurs de violences qui ont été expulsés de leur domicile en revanche arrivent souvent avec énormément de questions sur ce qu'il va se passer au niveau judiciaire dans les jours qui vont suivre. Lorsqu'ils sont dans cet état d'esprit, il est difficile pour eux d'être réceptifs à ce que nous leur disons. C'est pour cette raison que nous leur recommandons de suivre plusieurs séances avec nos spécialistes.

«Certains auteurs de violences conjugales se considèrent comme des victimes – du système, de leur conjointe, de la justice. Notre travail a pour but de leur faire prendre conscience qu'ils sont responsables de leurs actes et de leur violence.» Philippe Bigler, directeur du Centre Prévention de l'Ale

Quels résultats obtenez-vous après ces entretiens individuels?

Les auteurs qui viennent de manière volontaire montrent de la motivation à poursuivre et entamer un suivi de groupe. En revanche, la plupart des personnes qui ont fait l’objet d’une expulsion du domicile suivent un seul entretien et ne continuent pas la démarche. C'est tout de même important qu'elles aient consulté au moins une fois et qu'elles sachent que nous existons si un jour elles ont à nouveau besoin d'aide.

Lorsqu'une volonté de changement est exprimée, que se passe-t-il ensuite?

Nous proposons deux programmes de groupe en fonction de ce que nous jugeons le plus adapté. Le premier consiste en 15 séances de groupe avec un maximum de huit personnes à intervalle d'une séance par semaine. Le second propose sept cours sur la thématique de la violence. La justice peut d'ailleurs ordonner à certains auteurs de violences de suivre un des deux programmes. Des suivis individuels sont également possibles.

Comment se déroulent les séances de groupe?

Les participants font différents exercices, comme remplir le «continuum de la violence»: ils définissent les différents types de violences – psychologiques, physiques, etc. – et présentent ensuite leur travail devant le groupe. Cet exercice est un moment charnière, car les auteurs se rendent compte du type de violence qu'ils exercent sur leur compagne et à laquelle est exposé leur enfant.

«En se dévoilant, ils se responsabilisent. L'impact du groupe est fort, car chacun peut se reconnaître dans les propos de l'autre»

Nous travaillons également sur l'origine de la violence. La majorité des auteurs ont été victimes ou témoins de violence dans l'enfance, sans forcément avoir réussi à la nommer ou à l'identifier, notamment lorsqu'il s'agissait de violence psychologique.

Quels résultats obtenez-vous après ces quinze séances de groupe?

Nous voyons une évolution chez les participants. A la fin des quinze séances, il y a un bilan qui se fait en trois phases: par les personnes elles-mêmes, par le groupe et par les intervenants psychosociaux. Nous voyons ensuite les personnes trois fois à intervalle de trois mois, afin de consolider les changements de comportements. Certains participants décident même de poursuivre la démarche de groupe.

Vous avez également parlé de cours donnés aux auteurs de violences conjugales. Qu'est-ce qui est enseigné?

Chaque cours aborde un thème en particulier, par exemple «Clarifier les notions de colère, d'agressivité, de contrôle et de violence», «Enjeux de genre et violence sexiste» ou «Identifier les enjeux émotionnels et sensibiliser à des stratégies de gestion de crise».

Quelles autres solutions peuvent être mises en place en Suisse pour prévenir la violence conjugale?

Nous devons continuer à impliquer les auteurs et à les faire travailler sur eux-mêmes.

«L'aide et l'implication de la justice sont également très importantes»

En effet, nous voyons une nette augmentation des consultations depuis 2018, soit après l'entrée en vigueur de la Loi vaudoise d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD). Nous étions à 377 consultations en moyenne par année en 2018 contre 799 en 2021 et 720 en 2022.

«Il y a une réelle volonté chez les magistrats de mieux connaître le sujet et de se former»

Qu'est-ce que la LOVD? Entrée en vigueur en 2017, cette loi permet à la police, en cas d’intervention suite à des actes de violence, de transmettre à la victime et à l’auteur des informations sur les offres d’entretien, de programmes socio-éducatifs et de consultations thérapeutiques.



Si l'auteur et la victime font domicile commun, la police expulse l’auteur de violence pour une durée maximum de trente jours et lui ordonne de se soumettre au minimum à un entretien socio-éducatif obligatoire.

vd.ch

Vous travaillez depuis plus de 20 ans dans le domaine: avez-vous vu une évolution dans la prise en charge des violences conjugales?

Oui. La convention d'Istanbul créée en 2011 et entrée en vigueur en 2018 en Suisse a permis une accélération dans la prise de conscience du problème et a aidé à la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre les violences conjugales. Ces dernières années, et notamment depuis le mouvement #MeToo, il y a un réel changement dans la manière dont la société perçoit la problématique. Il y a une quinzaine d'années, les violences conjugales étaient considérées comme un problème privé. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit d'un problème sociétal et qu'il faut en avoir une vision globale:



«Il est essentiel de travailler avec toutes les personnes qui sont concernées par la violence conjugale, les auteurs comme les victimes» Philippe Bigler, directeur du centre de prévention de l'Ale