Voici le canton qui possède les voitures les plus chères de Suisse

La valeur des voitures en circulation n'est pas la même suivant le canton. C'est en Suisse romande qu'on trouve les véhicules les plus modestes. Voici le classement.

Les Valaisans roulent tous en Subaru, les Genevois en SUV et les Zurichois en Lamborghini: chaque canton a sa voiture favorite, du moins selon les clichés. Ce qui est vrai, par contre, c'est que la valeur moyenne des véhicules change d'une région à l'autre. En d'autres termes, dans certains cantons, on trouve des voitures plus chères que dans d'autres. C'est ce qui montre une étude d'AXA, diffusée ce mercredi.

Le verdict? En queue du classement, on retrouve trois cantons romands: le Jura, Neuchâtel et Fribourg, où sont immatriculées les voitures les moins chères du pays. Dans ces cantons, la valeur moyenne d'un véhicule s’établit entre 43 200 et 44 300 francs, soit plus de 10% de moins par rapport à la moyenne suisse. A l'échelle du pays, il fallait débourser quelque 48 900 francs pour s'acheter une voiture neuve l'année dernière.

Avec quelque 45 et 47 000 francs, Berne et Vaud se situent également au-dessous de la moyenne nationale. Seuls deux cantons romands parviennent à la dépasser: le Valais et Genève. La valeur moyenne des voitures y est de 49 000 francs, ce qui leur vaut une onzième et une douzième place, respectivement.

Podium alémanique

Les Grisons, Bâle-Ville, Zurich, Nidwald, Bâle-Campagne, Obwald et l’Argovie se situent, eux aussi, au-dessus de la moyenne helvétique. Ce qui nous amène au podium, lequel est occupé par trois cantons de Suisse centro-orientale:

Zoug: 64 777 francs; Schwytz: 58 315 francs; Appenzell Rhodes-Intérieures: 54 665 francs.

Avec plus de 64 000 francs par véhicule, Zoug se détache nettement du reste des cantons. L'écart par rapport au Jura, à Fribourg et Neuchâtel dépasse les 20 000 francs, soit 48% de plus.

Zoug est également le canton où les véhicules sont les plus lourds, et donc les plus gros, indique AXA: 1640 kilos en moyenne. «Un poids élevé indique qu’il s’agit de gros véhicules ou de voitures électriques», explique Jérôme Pahud, responsable Assurances de mobilité chez AXA.

«Ces dernières, de plus en plus nombreuses sur nos routes, sont généralement plus lourdes à cause de leur batterie» Jérôme Pahud

Avec un poids moyen d’environ 1400 kilos, les véhicules les plus légers sont immatriculés au Tessin, à Neuchâtel et dans le Jura. On retrouve, partiellement, les mêmes tendances du classement de la valeur.

Une fourchette très large Les chiffres utilisés dans cet article datent de 2023 et englobent toutes les voitures de tourisme assurées par AXA. Le classement se fonde sur leur valeur moyenne, mais la fourchette de prix est très large dans tous les cantons. «La valeur des automobiles assurées chez nous s’échelonne de moins de 10 000 francs à plusieurs millions pour les modèles de luxe», indique Jérôme Pahud.

(asi)