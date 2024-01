En voiture, Genève est pire que Tokyo ou New Dehli

En voiture, Genève est pire que New Dehli ou Tokyo

Il faut en moyenne près de 25 minutes pour parcourir 10 kilomètres dans le centre-ville de Genève, selon un classement diffusé mercredi par TomTom. Six villes suisses figurent dans la liste, qui en compte 387.

Chaque automobiliste en fait régulièrement l'expérience: lorsqu'on conduit en ville, le temps tend à se dilater. Que ce soit en raison des bouchons, des feux rouges ou des limites de vitesse, les trajets demandent souvent (beaucoup) plus de temps qu'ailleurs.

Certains endroits sont pires que les autres. C'est ce que montre un classement réalisé par TomTom, diffusé ce mercredi. La célèbre marque de navigateurs GPS a analysé les données provenant de «plus de 600 millions» de dispositifs pour élaborer la liste des villes les plus lentes du monde.

Résultat?

Londres trône sur la première place du podium. Pour parcourir 10 kilomètres dans son centre-ville, il faut compter 37 minutes et 20 secondes. Dublin (29,5 minutes), Toronto (29) et Milan (28,8) suivent, nettement détachées de la capitale britannique.

A titre de comparaison, il faut 12 minutes pour parcourir la même distance à 50 km/h, 20 pour la parcourir à 30. A Londres, la vitesse moyenne à l'heure de pointe et d'à peine 14 km/h.

Si on élargit la zone analysée aux aires entourant le centre, les temps diminuent légèrement. Manille, qui arrive en première position, affiche un temps moyen de 25 minutes et 30 secondes. La vitesse y est de 19 km/h. Si l'on considère que cette zone comprend des bouts d'autoroute, ce n'est pas beaucoup.

Et en Suisse?

La liste de TomTom compte 387 villes. Six se trouvent en Suisse, et sont plutôt bien placées - enfin, si la lenteur du trafic était une valeur positive. Genève, la première localité helvétique, se place à la 22e place. Il faut en moyenne 24 minutes et 40 secondes pour faire 10 kilomètres dans son centre-ville, où la vitesse de croisière à l'heure de pointe est de 20 km/h. Pas trop loin on retrouve Zurich, qui arrive 28e, avec 23 minutes et 30 secondes.

Les villes suisses restantes se classent plus loin du sommet de la liste, tout en se plaçant dans la première moitié. Dans le top 100 on retrouve Lausanne et Lugano, respectivement 79e et 92e. Pour parcourir les fameux 10 kilomètres, il faut compter 20 et 19,3 minutes, respectivement. La situation est moins congestionnée à Bâle et Berne. Classés 138e et 187e, les deux chefs-lieux cantonaux affichent des valeurs de 17,5 et 16,2 minutes.

Si on se réfère à la zone englobant le centre et la périphérie, nos villes performent encore «mieux»: Genève est 14e, Lausanne 33e, Zurich 38e, Lugano 39e. Toujours un peu détachées des autres, Bâle et Berne occupent la 82e et la 139e place.

Limitations de vitesse

Autre donnée peu réjouissante: Lausanne, Zurich et Berne font partie des «villes les plus chères à traverser en voiture», notamment en raison du prix de l'essence.

Il est finalement important de remarquer que si la vitesse de croisière est réduite, il s'agit parfois d'un choix volontaire. Plusieurs municipalités ont, en effet, introduit des limites de vitesse. C'est l'exemple de Londres, où elle a été fixée à 20 mp/h (un peu plus de 30 km/h) dans plusieurs parties du centre. Ce que les autorités, qui n'ont visiblement pas apprécié de voir leur ville en tête du classement, n'ont pas manqué de rappeler à la BBC.

En Suisse également, l'introduction d'une limite généralisée à 30 km/h fait son chemin. Par exemple à Fribourg, où cette limitation a récemment été élargie à 60% du réseau routier. (asi)