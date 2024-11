Voici les voitures préférées des Suisses

Critiqués parce qu'ils sont lourds et polluants, de plus en plus de SUV sont vendus en Suisse. Pourtant, ils pourraient jouer un rôle décisif dans l'électrification. Celle-ci est en effet au point mort.

Maximilian Jacobi et Stefan Ehrbar / ch media

Sur les routes suisses, on s'équipe. En 2023, le nombre de nouvelles immatriculations de Sport Utility Vehicles (SUV) n'a jamais été aussi élevé. La berline tout-terrain est donc de loin le type de voiture le plus populaire du pays. C'est la conclusion d'une étude du portail de comparaison de prix Comparis. Les SUV se caractérisent par une construction de carrosserie spéciale et des sièges plus hauts. Ils ont souvent l'air plus costauds et ont tendance à être plus lourds que les autres voitures.

En 2010, les SUV représentaient encore 17% de toutes les nouvelles voitures immatriculées en Suisse. Les années suivantes, cette valeur n'a connu qu'une seule direction: la hausse. Depuis 2022, une voiture neuve sur deux en Suisse est un SUV. L'année dernière, ce chiffre a atteint son plus haut niveau avec 56%.

Toutes les marques de voitures ne jouissent pas de la même popularité. Les berlines tout-terrain d'Audi sont les plus demandées en Suisse. Plus de 13 000 nouveaux SUV ont été immatriculés l'année dernière. Le modèle le plus convoité est l'Audi Q3.

Skoda occupe la deuxième place. Le constructeur tchèque a mis plus de 12 500 modèles de SUV sur les routes du pays. Selon les auteurs de l'étude, Skoda doit notamment ce succès à la popularité du modèle Enyaq.

Ils expliquent la demande par le fait que les automobilistes «continuent d'accorder une grande importance à l'espace et à la position assise surélevée». Le boom serait en outre alimenté par le fait que les constructeurs automobiles adoptent le type de construction SUV pour d'autres modèles comme les breaks et les monospaces. Selon l'étude, «la voiture familiale classique est un modèle dépassé. Elle est de plus en plus remplacée par des SUV». La tendance est donc renforcée par le fait que les producteurs de voitures proposent de moins en moins d'alternatives.

Cette évolution se poursuit, comme le montre notre évaluation. Dans le classement des 10 modèles les plus immatriculés au cours des trois premiers trimestres de cette année, on trouve huit SUV: le Tesla Model Y, le VW Tiguan, le BMW X1, la classe GLC de Mercedes, l'Audi Q3, les modèles Karoq et Kodiaq de Skoda ainsi que le modèle EX 30 de Volvo.

Le boom des SUV a des répercussions sur les routes et les parkings. Les SUV sont plus grands et plus lourds que les autres types de voitures. Ils usent plus rapidement les routes et occupent une plus grande partie de la faible surface de stationnement dans les villes. C'est pourquoi le canton de Bâle-Ville a annoncé qu'à partir de 2025, les tarifs de stationnement seront plus élevés pour les SUV.

La ville de Zurich veut désormais fixer le prix des cartes de stationnement pour riverains en fonction du poids, ce qui tend à faire payer plus cher les propriétaires de SUV. Selon le modèle, les prix pourraient passer de 300 francs actuellement à plus de 1000 francs par an.

En raison de leur forme et de leur poids, la consommation de carburant des SUV a tendance à être plus élevée que celle d'autres types de voitures comme les petites voitures ou les berlines. Mais il serait faux de croire que les propriétaires de SUV se distinguent par leur manque de conscience écologique. Les deux modèles de SUV qui ont été le plus souvent immatriculés l'année dernière sont des voitures électriques: le Model Y de Tesla et la version électrique de la Skoda Enyaq. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, un autre SUV électrique, le Volvo EX30, a fait son entrée dans le top 10.

Les SUV vont-ils sauver l'électrification?

Toutefois, l'électrification du parc automobile suisse a perdu de son élan, quel que soit le type de construction. Certes, l'association des importateurs Auto-Suisse a récemment écrit que pour la première fois, les propulsions alternatives avaient atteint une part de marché de 60% après trois trimestres.

Mais cela n'est vrai que parce que les hybrides plug-in et les hybrides rechargeables en font également partie. Or, de nombreux hybrides plug-in présentent un mauvais bilan climatique, car les conducteurs les rechargent rarement et roulent le plus souvent grâce à la propulsion essence ou diesel. En raison de l'entraînement électrique supplémentaire installé, les véhicules sont en même temps plus lourds, ce qui explique que leur consommation augmente.

En ce qui concerne les véhicules purement électriques, après des taux de croissance élevés ces dernières années, la part des nouvelles immatriculations a même baissé à 18,7% au cours des neuf premiers mois. En 2023, cette part était encore de 20,9%.

Il y a une lueur d'espoir. Au troisième trimestre, la part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves a de nouveau augmenté, alors qu'elle avait chuté à 17,6% au cours des six premiers mois. Auto-Suisse s'attend également à ce que les ventes reprennent - par exemple parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux modèles disponibles. Vu la popularité des SUV sur le marché suisse, le fait que de nombreux véhicules à propulsion électrique soient proposés dans ce segment devrait être déterminant. Le fait que ce soit de plus en plus souvent le cas et que ces modèles soient manifestement achetés devrait être une bonne nouvelle pour l'électrification.

