La Confédération (encore) victime d'une cyberattaque prorusse

L'OFCS est en contact étroit avec des partenaires nationaux et internationaux ainsi qu'avec les exploitants des infrastructures critiques. (jah/ats)

Les cyberpirates cherchent généralement à attirer l'attention des médias afin de diffuser leur idéologie, écrit encore l'OFCS. «NoName» avait déjà pris pour cible l'administration fédérale et le Parlement en juin 2023. Cette attaque avait eu lieu peu de jours avant l'allocution du président Zelensky en visioconférence devant les Chambres fédérales.

CFF et Confédération attaqués par des hackers pro-russe: ce que l'on sait

La cyberattaque a été rapidement remarquée et les spécialistes ont pris les mesures qui s'imposaient pour rétablir au plus vite l'accessibilité des sites web, selon l'OFCS. Lors d'une telle attaque, les services sont surchargés par un grand nombre de requêtes, bloquant de facto les sites.

L'OFCS s'attendait à une attaque avant la visite et avait donc mis en garde les exploitants d'infrastructures critiques contre de telles menaces le 10 janvier, les invitant à prendre des mesures appropriées, précise l'office. L'administration fédérale a donc mis en œuvre ces mesures de sécurité en conséquence.

