Zelensky et Marcon arrivent: voici les stars qui seront à Davos

Au total, 2800 participants sont attendus au Forum economique de Davos, dont plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement. Voici les plus célèbres.

Plus de «Suisse»

Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron, de même que le premier ministre chinois Li Keqiang, seront les têtes d'affiche du WEF à Davos (GR) de lundi à vendredi prochains. Le conflit au Proche-Orient sera également largement abordé.

Cette 54e édition a lieu «dans l'un des contextes les plus compliqués depuis des décennies en termes politiques et économiques», a dit mardi à la presse le président du Forum économique mondial (WEF) Borge Brende, alors que le fondateur Klaus Schwab n'était pas présent. Et de mentionner les conflits, le changement climatique ou encore les défis technologiques qui seront tous discutés lors d'une rencontre qui veut «rétablir la confiance».

Quel est le projet de Zelensky?

Après deux ans de discours par vidéo, Zelensky sera présent physiquement dans la station grisonne. Une première depuis 2020 où il avait dû attendre dans une petite salle la présidente de la Confédération d'alors Simonetta Sommaruga, en retard.

Zelensky était virtuellement à Davos, en 2022. Keystone

Depuis, il est devenu la principale attraction comme dirigeant dans les hémicycles mondiaux. Cette année aussi, l'Ukraine fera partie des problèmes les plus discutés dans la station grisonne.

Dimanche, avant même le début de la rencontre, le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriy Yermak doivent rassembler autour d'eux plus de 70 conseillers à la sécurité nationale. Ces responsables se retrouvent pour une quatrième réunion sur le plan de paix de Zelensky.

Celui-ci, dévoilé il y a un an et demi et que plusieurs pays ont considéré comme impossible à appliquer, demande notamment à la Russie de retirer toutes ses troupes hors des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Tous les prisonniers devraient être libérés et un tribunal spécial pour juger les crimes russes devrait être lancé. Moscou rejette tout règlement qui impliquerait de céder ces territoires et dénonce ce type de réunion comme «contreproductives».

Et le Proche-Orient dans tout ça?

Ces derniers mois, le conflit au Proche-Orient a semblé reléguer la guerre en Ukraine aux oubliettes. Il sera également largement discuté dans la station grisonne.

Le premier ministre qatari Mohammed ben Abderrahmane al-Thani, dont le pays négocie la libération d'otages, sera présent. De même que le président israélien Isaac Herzog ou le premier ministre libanais Najib Mikati.

Après ses nombreuses visites dans la région affectée, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken sera également de la partie, tout comme le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Tous deux emmèneront une importante délégation américaine, symbole du retour de la politique de puissance entre grands Etats.

La Chine sera présente

Preuve en est, Li fait renouer une présence chinoise de premier plan dans la station grisonne, après le discours du président Xi Jinping en 2017.

Li Keqiang. Image: EPA

Il parlera mardi en ouverture du WEF en compagnie de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après le discours de la présidente de la Confédération Viola Amherd.

Le grand retour de Macron

Pour Macron, cette participation sera la première depuis 2018. Il s'exprimera alors qu'il vient de nommer un nouveau chef de gouvernement après des mois de luttes politiques au Parlement.

Comme d'habitude, des noms de personnalités avaient été dévoilés ces derniers mois par l'organisation ou par des Etats. Au total, 2800 participants sont attendus, dont plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement.

La première sortie du controversé président argentin

En décembre, les autorités argentines avaient confirmé que le nouveau président ultralibéral Javier Milei, confronté à un important mouvement de protestation, ferait à Davos son premier déplacement à l'étranger.

La réunion annuelle de Davos est toujours synonyme d'un dispositif de sécurité volumineux. La majorité des quelque 5000 militaires prévus a démarré son engagement lundi dans la station grisonne. (jah/ats)