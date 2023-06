Tous les résultats des votations

Ce 18 juin, la Suisse se rend aux urnes et vote sur trois sujets: l'imposition minimale de l'OCDE, la loi sur le climat et la loi Covid-19. Retrouvez dans cet article tous les résultats des votations.

Cet article est également disponible en allemand. Vers l'article

Plus de «Suisse»

La Suisse va-t-elle imposer toutes ses entreprises à 15%? Va-t-elle accepter de fixer comme objectif à zéro ses émissions de CO 2 pour 2050? Ou accepter l'adaptation du projet de loi du Conseil fédéral pour gérer les conséquence de la pandémie de Covid? Voici tous les résultats de ces trois objets:

Tous les résultats

Dès samedi midi, tous les résultats seront mis à jour ici.

Imposition minimale de l'OCDE

Résultats

En bref

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a établi un impôt minimal de 15% pour les grandes entreprises des pays membres — dont la Suisse. Mais d'autres pays désirent utiliser ce système: au total, 140 Etats se sont décidé à adopter cette imposition.

Si la Suisse le refuse et fixe un taux d'imposition en-dessous de ce seuil, les pays signataires où se situe des activités d'une entreprise ayant son siège social en Suisse pourront récupérer le reste de l'imposition. La modification de la Constitution est nécessaire pour implémenter cet impôt, d'où le vote populaire.

Ce que disent les sondages

Les partisans de cette imposition minimale ont certainement le champagne déjà prêt, au frais: tous les sondages indiquent que le projet devrait être accepté à plus de 70%.



Sondage Tamedia du du 7 juin

Oui: 71% | Non: 26% | Indécis: 3%

Oui: 71% | Non: 26% | Indécis: 3% Sondage gfs.bern du 7 juin

Oui: 73% | Non: 24% | Indécis: 3%

Oui: 73% | Non: 24% | Indécis: 3% Sondage Tamedia du 24 mai

Oui: 75% | Non: 21% | Indécis: 4%

Oui: 75% | Non: 21% | Indécis: 4% Sondage gfs.bern du 12 mai

Oui: 84% | Non: 12% | Indécis: 4%



Oui: 84% | Non: 12% | Indécis: 4% Sondage Tamedia du 3 mai

Oui: 77% | Non: 18% | Indécis: 5%

Loi sur le climat

Résultats

En bref

Signataire de l'Accord de Paris sur le climat, la Suisse s'est engagée à être neutre en émissions de carbone d'ici à 2050. Le projet proposé met en avant des incitations pour «décarboner» l'économie suisse, notamment via l'innovation et la promotion de technologies durables. Pour ce faire, la Confédération a prévu des aides financières pour un total de 3,2 milliards de francs.

Accepté par la majorité des partis au Parlement, l'UDC se montre néanmoins défavorable à ce projet et a lancé un référendum, qui a abouti avec succès. C'est désormais au peuple de trancher.

Ce que disent les sondages

Bien que les sondages annoncent une acceptation du projet par le peuple, les estimations se sont resserrées depuis les premières estimations, début mai.

La loi sur le climat devrait passer, mais les sondages Tamedia indiquent une victoire entre 55 et 58%, soit une marge bien moins élevée que ceux de l'institut de sondage national gfs.bern (entre 63 et 72% de Oui). Il s'agit du vote le plus serré de ce dimanche.

Ce ne serait pas la première fois que l'UDC part désavantagée dans les sondages et finit par l'emporter dans les urnes. Résultats dans l'après-midi, peut-être au bout du suspense.

Sondage Tamedia du 7 juin

Oui: 56% | Non: 43% | Indécis: 1%

Oui: 56% | Non: 43% | Indécis: 1% Sondage gfs.bern du 7 juin

Oui: 63% | Non: 36% | Indécis: 1%

Oui: 63% | Non: 36% | Indécis: 1% Sondage Tamedia du 24 mai

Oui: 55% | Non: 43% | Indécis: 2%

Oui: 55% | Non: 43% | Indécis: 2% Sondage gfs.bern du 12 mai

Oui: 72% | Non: 25% | Indécis: 3%

Oui: 72% | Non: 25% | Indécis: 3% Sondage Tamedia du 3 mai

Oui: 58% | Non: 38% | Indécis: 4%

Loi sur le Covid-19

Résultats

En bref

Le Conseil fédéral désire rallonger les mesures destinées à lutter contre le Covid et issues par la Confédération. La loi Covid-19 avait été édictée comme une mesure d'urgence à l'époque de la pandémie et été actualisée plusieurs fois par le Parlement, la dernière fois en décembre dernier.

Cette fois-ci, cependant, un référendum a été lancé par des opposants contre cette modification, qui doit courir jusqu'à mi-2024. Ce sera la troisième fois que le peuple suisse doit s'exprimer au sujet d'une loi liée au Covid.

Ce que disent les sondages

Le projet de loi Covid devrait être accepté. Si les premiers sondages donnaient des résultats différents, les deux dernières estimations de Tamedia et gfs.bern donnent toutes deux un résultat positif à plus de 60%.